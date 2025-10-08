Цианотипия в огороде, бурлаки в кино и жизнь на сцене: чем занять последние дни этой недели

Традиционную прогулку по Ленинградке в это воскресенье можно будет завершить в пространстве Koza Artist: здесь в семь вечера стартует читка от театрального клуба «112 стульев» под названием «Жизнь – игра». Актеры театра «Грань» Кирилл Стерликов, Ильдар Насыров и Евгения Аржаева помогут остановиться, почувствовать течение жизни и найти то, что поможет восстановиться от будничных забот и дел.



Текст: Денис Либстер

Фото: архивы пресс-служб