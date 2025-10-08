Цианотипия в огороде, бурлаки в кино и жизнь на сцене: чем занять последние дни этой недели

Трудно понять, чем город-курорт заслужил немного лета в самый разгар октября, но использовать этот подарок нужно по полной! Для тех, кому наскучили простые бессистемные прогулки, предлагаем три варианта, которые помогут добавить в променад культурную составляющую.
11 октября
В субботу 11 октября можно прогуляться до Третьяковки в Самаре, где запланированы масштабные проводы уходящего лета в «Соседском огороде». Собравшихся ждут подведение итогов, мастер-класс по лепке жуков из глины, планирование следующего сезона и традиционное чаепитие с домашними угощениями и осенними ароматами. Огородников и просто гостей приглашают к часу дня.
12 октября
Всех, кто уже познакомился с выставкой одного шедевра в Самарском Художественном музее и лично познакомился с картиной Ильи Репина, предлагаем дойти до Музея имени Алабина и увидеть бурлаков на большом экране. В это воскресенье в рамках проекта «Краеведческий кинотеатр» будут показывать фильм Аллы Мироновой «Бурлаки» – начало сеанса в два часа дня.
12 октября
Традиционную прогулку по Ленинградке в это воскресенье можно будет завершить в пространстве Koza Artist: здесь в семь вечера стартует читка от театрального клуба «112 стульев» под названием «Жизнь – игра». Актеры театра «Грань» Кирилл Стерликов, Ильдар Насыров и Евгения Аржаева помогут остановиться, почувствовать течение жизни и найти то, что поможет восстановиться от будничных забот и дел.
Текст: Денис Либстер
Фото: архивы пресс-служб
