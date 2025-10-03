Выходные без затрат: куда бесплатно отправиться в первые выходные октября в Самаре

Выходные – самое время поймать бабье лето за хвост и насладиться прогулками по осеннему городу. А Собака.ru уже и маршрут составила: узнаем больше про кавай-кор в «Доме рока», ищем самые яркие созвездия на тротуарке от «Астросамары», вырезаем тыковки на празднике урожая вместе с «Том Сойер Фестом», слушаем поэзию в «ЗИМ Галерее», изучаем артефакты советского общепита в Третьяковке в Самаре и дышим на «Открытом воздухе» в Доме архитектора.

3 октября

Лекция о редких жанрах музыки, «Дом рока»