Выходные без затрат: куда бесплатно отправиться в первые выходные октября в Самаре

Выходные – самое время поймать бабье лето за хвост и насладиться прогулками по осеннему городу. А Собака.ru уже и маршрут составила: узнаем больше про кавай-кор в «Доме рока», ищем самые яркие созвездия на тротуарке от «Астросамары», вырезаем тыковки на празднике урожая вместе с «Том Сойер Фестом», слушаем поэзию в «ЗИМ Галерее», изучаем артефакты советского общепита в Третьяковке в Самаре и дышим на «Открытом воздухе» в Доме архитектора.
3 октября
Кавай-кор, христианский блэк-метал и лоуэркейс – нет мы не ругаемся, а лишь немного спойлерим лекцию Алексея Тилли. Удивятся даже самые заядлые меломаны!
3 октября
Тротуарка от «Астросамары», парковка между «МегаСити» и Загородным парком
Золотая осень – самое время смотреть на звезды, а здесь еще и Луну в телескоп покажут! Одеваемся теплее и отправляемся на поиски Сириуса! Когда, если не сейчас?
3-5 октября
Вдохновляться природой самарского края отправляемся на арт-маркет «Открытый воздух». Гостей ждут художественные мастер-классы, кинопоказы, встречи с авторами, музыкальные вечера и презентации архитектурных событий.
5 октября
Праздник урожая от «Том Сойер Феста», Сад наличников на Чапаевской
Все еще думаете, кому отдать кабачки? Кроме овощного свопа в программе мастер-классы по мозаике, макраме и созданию тыковок. Важно, что мероприятие благотворительное и проводится в поддержку сбора на восстановление дома Кожевникова.
5 октября
Венец советского общепита бесплатно смогут посмотреть все, кому еще не исполнилось семнадцать, художники, архитекторы, сотрудники музеев и многодетные родители.
5 октября
Похулиганить, погрузиться в мир страстной поэзии, узнать о судьбах творцов – однозначно на читку! Актеры театра «Грань» прочтут стихи Есенина, Маяковского и Высоцкого, а также расскажут увлекательные истории из их жизни.
Текст: Ирина Никифорова
Фото: Андрей Павлов, архивы пресс-служб
Комментарии (0)