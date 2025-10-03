Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Уикенд
Уикенд

Поделиться:

Выходные без затрат: куда бесплатно отправиться в первые выходные октября в Самаре

Выходные – самое время поймать бабье лето за хвост и насладиться прогулками по осеннему городу. А Собака.ru уже и маршрут составила: узнаем больше про кавай-кор в «Доме рока», ищем самые яркие созвездия на тротуарке от «Астросамары», вырезаем тыковки на празднике урожая вместе с «Том Сойер Фестом», слушаем поэзию в «ЗИМ Галерее», изучаем артефакты советского общепита в Третьяковке в Самаре и дышим на «Открытом воздухе» в Доме архитектора.

3 октября

Лекция о редких жанрах музыки, «Дом рока»

Кавай-кор, христианский блэк-метал и лоуэркейс – нет мы не ругаемся, а лишь немного спойлерим лекцию Алексея Тилли. Удивятся даже самые заядлые меломаны!

3 октября

Тротуарка от «Астросамары», парковка между «МегаСити» и Загородным парком

Золотая осень – самое время смотреть на звезды, а здесь еще и Луну в телескоп покажут! Одеваемся теплее и отправляемся на поиски Сириуса! Когда, если не сейчас?

3-5 октября

Архитектурный тур «Открытый воздух», Дом архитектора

Вдохновляться природой самарского края отправляемся на арт-маркет «Открытый воздух». Гостей ждут художественные мастер-классы, кинопоказы, встречи с авторами, музыкальные вечера и презентации архитектурных событий.

5 октября

Праздник урожая от «Том Сойер Феста», Сад наличников на Чапаевской

Все еще думаете, кому отдать кабачки? Кроме овощного свопа в программе мастер-классы по мозаике, макраме и созданию тыковок. Важно, что мероприятие благотворительное и проводится в поддержку сбора на восстановление дома Кожевникова.

5 октября

Выставка «Музей фабрики-кухни» в Третьяковской галерее

Венец советского общепита бесплатно смогут посмотреть все, кому еще не исполнилось семнадцать, художники, архитекторы, сотрудники музеев и многодетные родители.

5 октября

Читка «Хулиганы», культурный центр «ЗИМ Галерея»

Похулиганить, погрузиться в мир страстной поэзии, узнать о судьбах творцов – однозначно на читку! Актеры театра «Грань» прочтут стихи Есенина, Маяковского и Высоцкого, а также расскажут увлекательные истории из их жизни. 

Текст: Ирина Никифорова
Фото: Андрей Павлов, архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: