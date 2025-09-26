Выходные на выдохе: что делать в Самаре 27 и 28 сентября

В эти два дня никуда не спешим: выбираем несколько планов из нашего дайджеста и составляем собственный уикенд-маршрут. Варианты: едим и определяемся с самым самарским блюдом на гастрофестивале «Самара со вкусом», обмениваемся кабачками и тыквами на овощном свопе, заглядываем на презентацию фотокниги Алексея Герланца, открываем новую выставку в SPACE13 gallery и заряжаемся на кофефесте на «Станкозаводе».

