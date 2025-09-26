Выходные на выдохе: что делать в Самаре 27 и 28 сентября

В эти два дня никуда не спешим: выбираем несколько планов из нашего дайджеста и составляем собственный уикенд-маршрут. Варианты: едим и определяемся с самым самарским блюдом на гастрофестивале «Самара со вкусом», обмениваемся кабачками и тыквами на овощном свопе, заглядываем на презентацию фотокниги Алексея Герланца, открываем новую выставку в SPACE13 gallery и заряжаемся на кофефесте на «Станкозаводе».
27-28 сентября
Гастрофестиваль «Самара со вкусом», набережная у ЦСКА ВВС
Наш план на все выходные – много есть (с перерывами на йогу, мастер-классы и киносеансы под открытым небом!) Становимся свидетелями выбора самого самарского блюда, проходим все «обжорные ряды» и поем с Ханной и Comedoz.
27 сентября
Овощной своп, Общественный центр Сбера
Тем, кто не знает, кому отдать кабачки, тыквы, варенье и соленья, приготовиться: в Общественном центре Сбера пройдет своп, на котором можно обменяться всеми дарами природы, расписать декоративные тыквы и продегустировать вяленые томаты. Важно, что после мероприятия оставшийся урожай будет передан в центр помощи женщинам «Ты не одна».
27 сентября
Презентация фотокниги Алексея Герланца, «Бутылист»
Это однозначно будет красиво: в половину шестого начнется погружение в тему проектной фотографии вместе с фотографом Алексеем Герланцем. Здесь же – в боттлшопе «Бутылист» – пройдет презентация новой фотокниги фотографа.
27 сентября
Открытие выставки Леши Непетровича, SPACE13 gallery
Открываем новую персональную выставку художника Леши Непетровича «(Не)детские истории». Ожидается множество разблокированных воспоминаний и ностальгии.
28 сентября
Кофейный фест, «Станкозавод»
Пробуждаемся и избавляемся от осенней хандры на большом кофейном фесте «Культура Кофе». В программе: дегустации, знакомство с мастерами индустрии и маркет.
