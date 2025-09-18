Зимой дома сидеть будете: что делать на выходных с 19 по 21 сентября в Самаре и Тольятти

С часу дня до восьми вечера филиал Третьяковской галереи в Самаре будет ждать всех (возрастное ограничение 0+!) на творческих мастер-классах. И это тот самый повод познакомиться с работой мастерских, их преподавателями и найти то, что придется по душе каждому малышу (и его родителям!).

21 сентября