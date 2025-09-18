Зимой дома сидеть будете: что делать на выходных с 19 по 21 сентября в Самаре и Тольятти

Внимание: мы приближаемся к (вероятно!) последним теплым выходным. Ловим тепло за хвост: идем на открытие нового культурного пространства в Тольятти – галереи «8½», празднуем пятилетие «Артиста», обмениваемся книгами (вслепую!) в Strelka Hall, раскрываем таланты на «Фестивале конструктивизма» в Третьяковке в Самаре и бодро настраиваемся на рабочую неделю в «ХВАТе».
19 сентября
Открытие галереи «8½», улица Юбилейная
Жить в Тольятти – круто, развивать Тольятти – круто в квадрате! В пятницу, в семь вечера, на Юбилейной пройдет открытие культурного пространства – галереи «8½». Ожидаются знакомство с новым арт-местом, фуршет с игристым и диджей-сеты.
19-20 сентября
День рождения кластера «Артист»
Ну, артист! Отмечаем пятилетие арт-кластера в атмосфере клубов нулевых. В программе – все самое лучшее: хаус, диско и ностальгические вибрации.
19-21 сентября
Обмен книгами вслепую, Strelka Hall
Тем, кому не хватает в жизни интриг и приятных сюрпризов, стоит заглянуть в центр современных инициатив, прихватив с собой книгу, завернутую в бумагу (с подсказкой!), а взамен забрать с собой «тайную» находку от других участников.
20 сентября
«Фестиваль конструктивизма», Третьяковка в Самаре
С часу дня до восьми вечера филиал Третьяковской галереи в Самаре будет ждать всех (возрастное ограничение 0+!) на творческих мастер-классах. И это тот самый повод познакомиться с работой мастерских, их преподавателями и найти то, что придется по душе каждому малышу (и его родителям!).
21 сентября
Концерт четырех групп, «ХВАТ»
Заряжаемся на новую рабочую (и учебную!) неделю под серф-рок от «Прокрастинации», пост-рок от Iknownothing, эмо-панк от «несейчас» и трушный рок от «Передай Ружье!».
Фото: Максим Монахов, социальные сети Strelka Hall, архивы пресс-служб
