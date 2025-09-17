Джаз, краеведческий кинотеатр и «Бурлаки на Волге»: пять культурных сценариев на эту неделю

Лето обсуждает последние новости с осенью и не торопится покидать город, а это значит можно – и нужно! – баловать себя выходами в свет с культурным акцентом.
Начнем с главного, пожалуй, культурного анонса недели: в город приехали «Бурлаки на Волге» – прямиком из собрания Государственного Русского музея. Выставка одного шедевра «Бурлаки на Волге» откроется в Самарском художественном музее уже в эту пятницу, 19 сентября.
Еще один пятничный вариант – концерт лидеров новой волны российского джаза в «Рюмочке». Саксофонист Алексей Круглов и пианистка Карина Кожевникова ждут ценителей шедевров – в джазовой обработке! – Баха, Генделя, Вивальди, Моцарта и других русских классиков.
В Музее Алабина в пятницу 19 сентября начнет свою работу «Краеведческий кинотеатр»: серия коротких фильмов, созданных многократным призером всесоюзных и международных фестивалей Аллой Мироновой, поможет погрузиться в события прошлого и познакомиться с людьми, которые повлияли на развитие края.
В «ЗИМ Галерее» в пятницу стартует показ фильмов-победителей кинофестиваля KONIK Film Festival. Программный директор фестиваля Елена Галянина представит нескольких победителей этого года, ленту из внеконкурсной программы и свою режиссерскую работу, посвященную драматическому театру «Грань».
В субботу 20 сентября в музее-галерее «Заварка» в рамках проекта «По соседству» начнет свою работу семейная мастерская «Нити» – цикл встреч, на которых дети вместе с родителями или другими родственниками будут изучать историю своей семьи, говорить о традициях и создавать книги воспоминаний и фотоальбомы.
