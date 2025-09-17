Джаз, краеведческий кинотеатр и «Бурлаки на Волге»: пять культурных сценариев на эту неделю

В субботу 20 сентября в музее-галерее «Заварка» в рамках проекта «По соседству» начнет свою работу семейная мастерская «Нити» – цикл встреч, на которых дети вместе с родителями или другими родственниками будут изучать историю своей семьи, говорить о традициях и создавать книги воспоминаний и фотоальбомы.