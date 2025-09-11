Городские выходные: что делать в Самаре 13 и 14 сентября

Не уезжать из города на этих выходных – лучшее решение, и у нас на это есть пять причин: отмечаем День рождения Самары, открываем выставку Наташи Прокофьевой в Skuratov Coffee, смотрим футбол с дирекцией «Акрона» и узнаем больше про спорт в дореволюционной Самаре, празднуем трехлетие «Станкозавода» и даем старт новому сезону «Школы Плохого Рисунка» в «Бутылисте».
13-14 сентября
День города
Слушаем стихи о Волге, становимся свидетелями фестиваля духовых оркестров «На сопках Маньчжурии», лучше узнаем город на пешеходных экскурсиях, заглядываем на книжную ярмарку и – что бы это ни значило! – оказываемся на фестивале мужских стрижек. А еще – поем вместе с Фефой в «ЗИМ Галерее», отправляемся на пешеходку по Ленинскому району вместе с музеем-галереей «Заварка» и признаемся в любви бэст-городу!
13 сентября
Открытие выставки Наташи Прокофьевой, Skuratov Coffee
Skuratov Coffee на Молодогвардейской совместно с галереей «Виктория» представят выставку самарской художницы Наташи Прокофьевой «Почти рай». Десять природных сцен, артист-ток, лекция о русском пейзаже – все это – и не только! – будет ждать на открытии в двенадцать дня.
13 сентября
Футбольный вечер, «Бутылист»
Они опять что-то придумали: ребята из боттлшопа совместно с дирекцией клуба «Акрон» будут транслировать матч с «Краснодаром», а перед этим Леонид Копылов, научный сотрудник Музея Модерна и автор проекта «Старой Самары послѣдній сонъ» проведет лекцию о спорте в дореволюционной Самаре. Встречаемся в половину восьмого.
13-14 сентября
День рождения «Станкозавода»
Не забываем подготовить море теплых слов и поздравлений – на этих выходных центру труда и отдыха «Станкозавод» исполняется три года! Ожидаются и открытие выставки от художников «АРТ100», и мастер-классы, и концерт от музыкантов филармонии, и спешл от баров-резидентов.
14 сентября
Открытие нового сезона «ШПР», «Бутылист»
Снова они и снова он: аудиосалон кооператива «Бутылист» в это воскресенье будет не совсем простым – в боттлшоп придут ребята из «Школы Плохого Рисунка» и красиво начнут новый сезон, а Сева Выводцев принесет любимые виниловые пластинки. Два в одном, получается!
Фото: Архивы пресс-служб
