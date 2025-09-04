Маршрут построен! Что делать в Самаре с 5 по 7 сентября

Пока судьба где-то прохлаждается (и не торопится!) – отправляемся искать ее сами. Заглядываем на открытие коктейльного бистро «Люди», создаем ужасно красивое на Проране вместе со «Школой плохого рисунка» и «Самарскими подмышками», отмечаем год с открытия Дома со слонами и день рождения Barber OTTO, разбираемся в индийском гедонизме в «ХВАТе» и опять (и снова!) пополняем бук-коллекцию вместе с «Зеленой дамой».

5 сентября