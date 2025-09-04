Маршрут построен! Что делать в Самаре с 5 по 7 сентября

Пока судьба где-то прохлаждается (и не торопится!) – отправляемся искать ее сами. Заглядываем на открытие коктейльного бистро «Люди», создаем ужасно красивое на Проране вместе со «Школой плохого рисунка» и «Самарскими подмышками», отмечаем год с открытия Дома со слонами и день рождения Barber OTTO, разбираемся в индийском гедонизме в «ХВАТе» и опять (и снова!) пополняем бук-коллекцию вместе с «Зеленой дамой».
5 сентября
Открытие коктейльного бистро «Люди»
«Люди» открывают двери – теперь официально! С семи вечера здесь будет велкам и Максим Емельянов (ака Дядя Гриша) за диджейским пультом.
6 сентября
Пленэр от «ШПР» и «Самарских подмышек», Проран
Шестого сентября – шестой пленэр: ребята зовут рисовать танцующие тела Миши Макаренко, Леры Ухатской и Юли Авраменко на Проране. Отправление на «Омике» в десять утра – и тут без опозданий!
Год с открытия Дома со слонами
Время пролетело незаметно – Дом со слонами отмечает двенадцать месяцев с момента открытия! В честь праздника ожидаются экскурсии каждый час, мастер-классы для детей и взрослых от Дома научной коллаборации имени Семенова и музыкальная зарисовка от хора Самарского технического университета «Майолика».
День рождения Barber OTTO
Двенадцать лет – это звучит мега-серьезно! В честь дня рождения Barber OTTO даст праздничного джаза и проведет презентацию нового мерча.
Вечеринка «Индийский хват»
Такое мы одобряем: пробуем спешл-меню с индийской едой, принимаем участие в чайной церемонии, медитируем и практикуем (!) трезвое гвоздестояние – все под диджей-сеты.
7 сентября, воскресенье
Своп и книжный маркет от «Зеленой дамы», Surf coffee
Не даем опустеть домашней библиотеке, изучаем новое, обмениваемся старым и уходим в эксклюзив на мастер-классах по созданию зинов и украшений – в споте на Некрасовской.
Фото: Михаил Денисов, Ксюша Глосса
