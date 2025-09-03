Давайте знакомиться: как изучить город-курорт в формате культурного дейтинга!

Хорошие новости для всех, кто давно влюблен в Самару и готов знакомиться с ней – и ее культурой! – поближе: на этой неделе открываются роскошные возможности для камерных свиданий с городом.
Завтра 4 сентября старший научный сотрудник Музея Модерна Елена Жидкова проведет пешеходную экскурсию «Лики и маски на самарских зданиях». Это отличная возможность нашагать три километра и познакомиться с лицами, которые можно встретить на старинных особняках города-курорта.
В субботу 6 сентября краевед и теоретик искусства Олег Баулин прочитает в музее-галерее «Заварка» лекцию «Символы самарской резьбы». Это отличная возможность узнать, какую роль в формировании городской среды сыграло деревянное зодчество и какие из зданий дожили до сегодняшних дней.
В воскресенье 7 сентября в независимом книжном «Зеленая дама» пройдет выездное занятие «Школы сценаристов» драматурга Вячеслава Дурненкова – «Кино без пленки». И это – снова! – отличная возможность ощутить атмосферу сценарной комнаты, познакомиться с самарскими сценаристами и даже повлиять на сюжет будущей короткометражки.
