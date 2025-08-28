Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Садитесь, пять! Что делать в Самаре на выходных с 29 по 31 августа

Выставляем оценку за каникулы, которые у нас (а мы надеемся, что и у вас!) надолго останутся в памяти и завершаем лето проводами заката со смотровой на «Станкозаводе» и последней вечеринкой от SECTA, слушаем картины (да, да, именно так!) на крыше Третьяковки в Самаре и устраиваем прощальный тур с Tour130, а также отправляемся на пробежку вместе с лауреатом премии «ТОП50. Люди, которые меняют город» Дарьей Юткиной.

29 августа 

Сансет-тайм, крыша «Станкозавода»

Провожать лето надо на высоте – с видом на Волгу, горы и Жигулевские ворота. Так и делаем: ловим золотой час под диджей-сет и наслаждаемся.

30 августа

SECTA, «Станкозавод»

Самара и бренд SECTA будут прощаться: в субботу ожидаются гараж-сейл всех коллекций, музыкальный саппорт от локальных диджеев, бьюти-зона, тату-мастера, парфюм-бар, напитки и еда от резидентов центра труда и отдыха.

Концерт Павла Куприянова на крыше, Третьяковка в Самаре

Как звучат картины? Найти ответ на этот вопрос поможет Павел Куприянов: музыкант представит интерпретацию картин с выставки «Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда», которую – к слову! – удастся посетить в тот же день.

Tour130, «Вечно молодой»

Тур-семья уже готовится провожать лето: начнет в восемь вечера с летника «Дома 77», а дальше переместится внутрь бара «Вечно молодой».  

31 августа

Пробежка с «КофеРан», Meat Fix на набережной

Набережная, восемь утра, бег и рейв от BUDDHA RAVE были буквально созданы друг для друга. Совмещаем все в одно и получаем яркий финальный аккорд этого лета.

Фото: Максим Монахов, Андрей Сапрыкин, архив пресс-служб

