Садитесь, пять! Что делать в Самаре на выходных с 29 по 31 августа

Выставляем оценку за каникулы, которые у нас (а мы надеемся, что и у вас!) надолго останутся в памяти и завершаем лето проводами заката со смотровой на «Станкозаводе» и последней вечеринкой от SECTA, слушаем картины (да, да, именно так!) на крыше Третьяковки в Самаре и устраиваем прощальный тур с Tour130, а также отправляемся на пробежку вместе с лауреатом премии «ТОП50. Люди, которые меняют город» Дарьей Юткиной.