Слушаем джаз, обсуждаем «новых добрых» и ходим по водам: предлагаем варианты культурного досуга на этой неделе

Специально для тех, кто еще не составил «культурные» планы на последние выходные этого лета, выбрали пять событий, которые помогут расширить кругозор и достойно проститься с августом.

В четверг 28 августа в «ЗИМ Галерее» пройдет лекция-прогулка по выставке «Вениамин Клецель. Путь сквозь цвет». Это отличная возможность поближе познакомиться с творчеством одного из самых значимых самарских художников второй половины XX века и узнать о том, что повлияло на его творческий почерк.

На летней веранде ресторана «Дом Сивре» пройдет последний концерт летнего фестиваля «Джаз в Доме Сивре»: в четверг 28 августа Ольга Олейникова & Emergency Band сыграют легендарные хиты шестидесятых. Это отличная возможность вспомнить The Beatles, The Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival и других культовых исполнителей Золотого века рок-н-ролла.

В пятницу 29 августа журналист, музыкант и сооснователь шоукейс-фестиваля «Волга шепчет» Алексей Тилли расскажет о новых именах – Сироткин, Рушана, «Дайте танк» (!) и «Бонд с кнопкой» – русского инди и поговорит о феномене «новых добрых». Встречаемся в баре «Флэт31».

В Самарской публичной библиотеке в пятницу пройдет презентация книги Элины Лехциер «Коленные чашечки». Писатель, филолог и преподаватель английского языка расскажет о своей прозе, жизни, которая побеждает смерть и как образ колена помогает отразить пограничную хрупкость бытия.

В субботу 30 августа в Литмузе откроется выставка «Хождения по водам» – очередной шаг проекта резидентской программы, который строится на синтезе различных художественных практик и общим взгляде на религиозное начало в искусстве. Название выставки отсылает к главному роману Алексея Толстого «Хождения по мукам»: несколько самарских художников представят свои работы, которые вдохновлены творчеством писателя и темой воды.

Фото: Михаил Денисов, Евгений Шаров, архивы пресс-служб

