Слушаем джаз, обсуждаем «новых добрых» и ходим по водам: предлагаем варианты культурного досуга на этой неделе

В четверг 28 августа в «ЗИМ Галерее» пройдет лекция-прогулка по выставке «Вениамин Клецель. Путь сквозь цвет». Это отличная возможность поближе познакомиться с творчеством одного из самых значимых самарских художников второй половины XX века и узнать о том, что повлияло на его творческий почерк.