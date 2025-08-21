Ставим класс, если было (и будет!): что делать в Самаре на выходных с 22 по 24 августа

Нас всех ждут бодрые выходные. Ничего не забыть поможет еженедельный дайджест по важным уикенд-событиям: все выходные отдыхаем на «ВолгаФесте», пополняем домашнюю библиотеку на книжной гаражке на «Станкозаводе», рейвим на вечеринке «Волжский хват» и завершаем воскресенье под песни «Моя Мишель» в рамках феста Roof Live и джазовым вечером в «Вечно молодом».
22-24 августа
«ВолгаФест», набережная
Выходные проводим у Волги, и у нас на это пять (хотя их намного больше!) причин: творим, танцуем, поем, знакомимся с местными брендами, дегустируем вкусное – и наслаждаемся летом всем городом.
Гаражка «МИФа», «Станкозавод»
Читать – это круто. Доказательства этого тезиса ищем на большой гаражке от издательства «МИФ» в центре труда и отдыха – все выходные!
23 августа
«Волжский хват», «Станкозавод»
Большому ежегодному рейву во дворе «Станкозавода» быть! Наряжаемся и уходим в отрыв – до утра.
24 августа
«Моя Мишель», Roof Live
Ветер меняет направление и дует в сторону крыши ТЦ «Аврора Молл»: в воскресенье в рамках феста Roof Live здесь выступит «Моя Мишель». Ожидаются танцы под открытым небом!
Джазовый вечер, «Вечно молодой»
Традиционный джаз в баре «ВМ» для тех, кто планирует завершить выходные в спокойной обстановке – с фужером в руках.
Фото: Евгений Шаров, группа «ВКонтакте» «Джаз в «Вечно Молодом», архивы пресс-служб
Комментарии (0)