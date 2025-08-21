Ставим класс, если было (и будет!): что делать в Самаре на выходных с 22 по 24 августа

Ветер меняет направление и дует в сторону крыши ТЦ «Аврора Молл»: в воскресенье в рамках феста Roof Live здесь выступит «Моя Мишель». Ожидаются танцы под открытым небом!

Джазовый вечер, «Вечно молодой»

Традиционный джаз в баре «ВМ» для тех, кто планирует завершить выходные в спокойной обстановке – с фужером в руках.