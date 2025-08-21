Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Уикенд
Уикенд

Поделиться:

Ставим класс, если было (и будет!): что делать в Самаре на выходных с 22 по 24 августа

Нас всех ждут бодрые выходные. Ничего не забыть поможет еженедельный дайджест по важным уикенд-событиям: все выходные отдыхаем на «ВолгаФесте», пополняем домашнюю библиотеку на книжной гаражке на «Станкозаводе», рейвим на вечеринке «Волжский хват» и завершаем воскресенье под песни «Моя Мишель» в рамках феста Roof Live и джазовым вечером в «Вечно молодом».    

22-24 августа

«ВолгаФест», набережная

Выходные проводим у Волги, и у нас на это пять (хотя их намного больше!) причин: творим, танцуем, поем, знакомимся с местными брендами, дегустируем вкусное – и наслаждаемся летом всем городом.

Гаражка «МИФа», «Станкозавод»

Читать – это круто. Доказательства этого тезиса ищем на большой гаражке от издательства «МИФ» в центре труда и отдыха – все выходные!  

23 августа

«Волжский хват», «Станкозавод»

Большому ежегодному рейву во дворе «Станкозавода» быть! Наряжаемся и уходим в отрыв – до утра. 

24 августа

«Моя Мишель», Roof Live

Ветер меняет направление и дует в сторону крыши ТЦ «Аврора Молл»: в воскресенье в рамках феста Roof Live здесь выступит «Моя Мишель». Ожидаются танцы под открытым небом!   

Джазовый вечер, «Вечно молодой» 

Традиционный джаз в баре «ВМ» для тех, кто планирует завершить выходные в спокойной обстановке – с фужером в руках.

Фото: Евгений Шаров, группа «ВКонтакте» «Джаз в «Вечно Молодом», архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: