Мерч-станция, ол-дэйс-музыка и локал-маркет: топ-пять причин сгонять на «ВолгаФест»

Причина первая: собраться за «бесконечным столом»

«Бесконечный стол»‎ – архитектурный гиперобъект, который будет тянуться вдоль всего пляжа и объединять вокруг себя представителей местных музеев и творческих студий, танцевальных школ, научных сообществ и детских мастерских. Стол будет одновременно и экспозиционным модулем, и подиумом, и лекторием, и местом для знакомств с культурными институциями.

Причина вторая: слушать музыку без перерыва (и петь!)

«ВолгаФест» и классная музыка – буквально слова синонимы. Слушаем Bajinda Behind the Enemy Lines, экспериментальный джаз от illo trio, инди-поп от YERKATT – и не только! Открываем для себя новые музыкальные имена со всей России и танцуем под музыку уже знакомых артистов в рамках шоукейс-фестиваля «Волга шепчет». А еще поем – вместе и громко! – на коллективном хорооке.

Причина третья: знакомиться с местными брендами и много есть

Уйти с пустыми руками (и чувством голода) с фестиваля не выйдет: на набережной обустроят большой маркет еды и сувениров. Здесь же будет и развлекательная программа: от хатха-йоги и чайной церемонии до диджей-сетов и арт-мастер-классов.

Причина четвертая: участвовать в дог-программе вместе с питомцем

В субботу показываем, на что способны мы, вы и прекрасные псы (малых и средних пород!) «Чехвост» устроит конкурсы талантов и костюмов, а также парад собак – в зоне «Собачий курорт». Такое нам надо!

Причина пятая: дизайнить футболки на мерч-станции

Сделать сувенир своими руками? Не вопрос! На фестивале будет работать мерч-станция: берем базовую футболку, подбираем для нее понравившиеся принты с волжской айдентикой от локальных дизайнеров и наносим красоту на ткань. Все просто!