Смотреть на звезды, рисовать на крыше и обсуждать книги: чем заняться в выходные ценителям камерной атмосферы

Специально для всех, кто не собирается знакомиться с программой «Волгафеста» и «Ночи кино», собрали три камерных сценария, которые помогут провести выходные красиво.
Любители астрономии из «АстроСамара» – и не только они! – надеются, что в субботу 23 августа будет хорошая погода: на эту дату перенесли традиционный астрономический фестиваль «Персеиды-2025». Всех, кто хочет полюбоваться на звезды в хорошей компании, ждут неподалеку от села Елховка.
Всех, кто давно мечтал порисовать на крыше, ждут в Третьяковке в Самаре: в воскресенье 24 августа здесь планируют провести последний в этом сезоне пленэр из цикла «Высокое искусство». Это отличная возможность порисовать акварелью на крыше Фабрики-кухни и послушать интересную лекцию, которой откроется пленэр.
Очередное – после небольшой паузы – заседание «Книжного Клуба для Котиков», который базируется на втором этаже кооператива «Бутылист», будет посвящено обсуждению романа Ребекки Яррос «Четвертое Крыло». Всех, кому есть, что сказать, ждут на встрече, которая запланирована на воскресенье 24 августа.
Фото: Евгений Матвеев, архивы пресс-служб
Комментарии (0)