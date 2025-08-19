Смотреть на звезды, рисовать на крыше и обсуждать книги: чем заняться в выходные ценителям камерной атмосферы

Любители астрономии из «АстроСамара» – и не только они! – надеются, что в субботу 23 августа будет хорошая погода: на эту дату перенесли традиционный астрономический фестиваль «Персеиды-2025». Всех, кто хочет полюбоваться на звезды в хорошей компании, ждут неподалеку от села Елховка.