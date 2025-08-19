История одной SECTA: локальный бренд закрывается и проводит финальную вечеринку в последнюю субботу лета

Последняя дискотека: бренд SECTA – на финишной прямой. В следующую субботу, 30 августа, на «Станкозаводе» запланирован гараж-сейл всех коллекций, музыкальный саппорт от локальных диджеев – Санвайз, Хоуп, Серко, Козлов, Тилли и Хватков, бьюти-зона, тату-мастера, парфюм-бар, напитки и еда от резидентов центра труда и отдыха. Вечеринка под кодовым названием «прощаться, обниматься и любить» начнется в четыре дня и продлится до одиннадцати вечера.

Денис Хватков, основатель бренда SECTA:

Сколько лет назад был запущен бренд SECTA? Каким – по твоим воспоминаниям – был старт?

Бренд был запущен в 2019 году в рамках инфраструктуры компании United Traders – изначально это был лишь мерч для одного из айти-продуктов компании, криптобиржи UTEX. Мы как-то сразу задрали планку, вдохновившись Balenciaga, Vetements, Gucci и прочими тренд-сеттерами, пропустив все через личную насмотренность и философию компании.

Запуск был ярким, мы презентовали в прямом эфире на весь мир криптобиржу и капсулу как способ идентифицировать сообщество. Для этого мы сняли целый этаж в башне «Федерация» и развернули там целое шоу. После – мы поняли, что прикол вышел из под контроля, и людям реально нравится наша одежда. Так было принято решение стать полноценным брендом одежды. Вскоре мы начали продаваться в универмаге «Цветной».

SECTA всегда была историей не только про вещи, но и про большое комьюнити и громкие вечеринки. Почему был выбран такой путь - уйти от классического позиционирования бренда и выйти за рамки привычного?

Изначально SECTA – это и есть коммьюнити, а одежда – идентификатор. Это общество людей, стремящихся создать невозможное и прекрасное. Их одержимость идеями чем-то напоминает культ.

SECTA – основа для общения: творцы, инвесторы, лидеры мнений и эксперты разных областей встречаются здесь для знакомств, обсуждения новых идей, а также просто для общения и времяпрепровождения с единомышленниками. Бренд SECTA UNIFORM отражает стиль жизни и ценности сообщества. Единственно верная концепция – стремление к свободе от любых предрассудков. SECTA – это про яркость, отсутствие шаблонов и интеллект. Выйти на улицу в худи с надписью SECTA – это быстрый способ обменяться информацией с миром и найти близких по духу людей.

Вечеринки появились сами собой, так как люди любят отдыхать. А так как я являюсь организатором тусовок с 2007 года, то все как-то логично смэтчилось.

И, конечно, главный вопрос: почему вечеринка финальная? Почему тебе было важно устроить ее и попрощаться с брендом?

Я не знаю, что будет с брендом в конечном итоге, было очень много идей и вариантов развития, но конечной точки еще не поставлено. Но я точно знаю, что SECTA прощается с Самарой, как и мероприятия под этим брендом. И лично для меня важно поставить окончательную точку, а то не комильфо ходить с незакрытым гештальтом.

Очень хочется встретиться со всеми, кто имел отношение к развитию бренда в городе, обняться, попрощаться и идти дальше.