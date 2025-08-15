Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Waf-выходной! В тольяттинском кафе «Дрова» пройдет дог-френдли вечеринка

В воскресенье, 17 августа, не оставляем собак дома одних – устраиваем совместный уикенд: отправляемся в Тольятти, в кафе «Дрова», и целый день – с десяти утра и до самого вечера – тусим в компании хвостатых и их хозяев.

Ожидаются маркет товаров для собак, лекции от кинологов, грумеров и ветеринарных врачей, мастер-класс для детей по созданию дома для щенка, фотобудка и чемпионат (для питомцев!) по поеданию корма. И это лишь малая часть всех собако-активностей.

Важно, что в этот день все собранные средства будут переданы на благотворительность в приют для животных «Маленький принц».

