Рейв, дождь, помидоры и другие сюрпрайзы выходных: что делать в Самаре, Тольятти и Сызрани с 15 по 17 августа

Здравствуйте, нас всех ждут крышесносные выходные, до свидания: собираемся на диджей-сет Антохи МС в «Посольство», два дня подряд восхищаемся вау-номерами от «Пластилинового дождя», отмечаем помидорный праздник в Сызрани, празднуем семилетие «Продленки» и едем в Тольятти на Hydrostroy fest.
15 августа
Диджей-сет от Антохи МС, «Посольство»
Певец, трубач и просто молодец Антоха МС отыграет диджей-сет в барном особняке «Посольство». На саппорте в жаркий летний вечер будет Настя Столповская. Старт вечеринки в десять вечера.
16 августа
«Сызранский помидор», площадь имени Ленина, Детский парк, Кузнецкий парк
Огурцы – это, конечно, хорошо, но вот сызранские помидоры – просто восхитительно. Шьем (еще можно успеть) костюм томата, едем отмечать и выигрывать в конкурсах.
«Продленка», «Дом 77»
День рождения промо-группа отметит сразу на трех площадках: на летнике «Дома 77», в баре «Вечно молодой» и в ex-«Нулевой комнате». За диджейским пультом с шести вечера и до пяти утра будут стоять они – Basic Boy, Wipo, Salamé, 4еu3, MC Пох, Blazey и все резиденты «Продленки».
Hydrostroy fest, летний клуб La Riviera
Hydrostroy fest – это десять часов музыки на двух сценах, бодрый лайнап – «Лампабикт», Фефа, «Золотые зубы», «Электролюбовь» – и не только, выставки, маркет от локальных умельцев и мастер-классы.
16-17 августа
«Пластилиновый дождь», Струковский сад
Во-первых, это будет красиво! Во-вторых, зрелищно и масштабно. Два дня эйфории уличного искусства, мастер-классы по изготовлению важных вещей – от зонтиков и браслетов до брошей-масок – и, конечно же, игры.
Фото: Группа «Город Сызрань» (фото сгенерировано искусственным интеллектом), Риша Якупова, архивы пресс-служб
