Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Уикенд
Уикенд

Поделиться:

Рейв, дождь, помидоры и другие сюрпрайзы выходных: что делать в Самаре, Тольятти и Сызрани с 15 по 17 августа

Здравствуйте, нас всех ждут крышесносные выходные, до свидания: собираемся на диджей-сет Антохи МС в «Посольство», два дня подряд восхищаемся вау-номерами от «Пластилинового дождя», отмечаем помидорный праздник в Сызрани, празднуем семилетие «Продленки» и едем в Тольятти на Hydrostroy fest.

15 августа 

Диджей-сет от Антохи МС, «Посольство»

Певец, трубач и просто молодец Антоха МС отыграет диджей-сет в барном особняке «Посольство». На саппорте в жаркий летний вечер будет Настя Столповская. Старт вечеринки в десять вечера.

16 августа 

«Сызранский помидор», площадь имени Ленина, Детский парк, Кузнецкий парк

Огурцы – это, конечно, хорошо, но вот сызранские помидоры – просто восхитительно. Шьем (еще можно успеть) костюм томата, едем отмечать и выигрывать в конкурсах. 

«Продленка», «Дом 77»

День рождения промо-группа отметит сразу на трех площадках: на летнике «Дома 77», в баре «Вечно молодой» и в ex-«Нулевой комнате». За диджейским пультом с шести вечера и до пяти утра будут стоять они – Basic Boy, Wipo, Salamé, 4еu3, MC Пох, Blazey и все резиденты «Продленки».  

Hydrostroy fest, летний клуб La Riviera

 

Hydrostroy fest – это десять часов музыки на двух сценах, бодрый лайнап – «Лампабикт», Фефа, «Золотые зубы», «Электролюбовь» – и не только, выставки, маркет от локальных умельцев и мастер-классы.

16-17 августа 

«Пластилиновый дождь», Струковский сад

Во-первых, это будет красиво! Во-вторых, зрелищно и масштабно. Два дня эйфории уличного искусства, мастер-классы по изготовлению важных вещей – от зонтиков и браслетов до брошей-масок – и, конечно же, игры.

Фото: Группа «Город Сызрань» (фото сгенерировано искусственным интеллектом), Риша Якупова, архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: