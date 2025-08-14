Рейв, дождь, помидоры и другие сюрпрайзы выходных: что делать в Самаре, Тольятти и Сызрани с 15 по 17 августа

День рождения промо-группа отметит сразу на трех площадках: на летнике «Дома 77», в баре «Вечно молодой» и в ex-«Нулевой комнате». За диджейским пультом с шести вечера и до пяти утра будут стоять они – Basic Boy, Wipo, Salamé, 4еu3, MC Пох, Blazey и все резиденты «Продленки».

