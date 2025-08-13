Вечный Шекспир, нестареющий Булгаков и легенды Поволжья: нашли, чем заняться в ожидании театрального сезона

Театральный сезон официально стартует осенью, но – специально для всех, кто не может без театра ни дня! – мы нашли три спектакля, которые можно посмотреть уже в августе. Не благодарите.
В кинотеатре Ёкино в этот четверг покажут одну из лучших постановок проекта TheatreHD – «Двенадцатую ночь» от театра Globe. Спектакль Тима Кэрролла совмещает глобусовский традиционализм с новаторским подходом к актерской игре: режиссер поставил себе целью не просто воспроизвести костюмы, сценографию и музыкальное сопровождение в стилистике начала XVII века, но и сохранить чисто мужской состав елизаветинско-якобианского театра.
В субботу в «Художественном» в рамках проекта «Лучшие театры мира в Художественном» можно будет оценить прочтение командой театра «МТЮЗ» нестареющей истории Михаила Булгакова о превращении уличного пса в человека. «Собачье сердце» театрального экспериментатора Антона Федорова представит театральный критик и арт-директор конкурса новой драматургии «Ремарка» Ксения Аитова.
В рамках юбилейного фестиваля уличного фестиваля «Пластилиновый дождь» состоится самарская премьера самобытного этнического спектакля «Заповедная», который независимый уличный театр «Пластилиновый дождь» создал по мотивам фольклора самарского края, по крупицам собрав устное творчество, рожденное на волжских берегах. В субботу и в воскресенье в Струковском саду можно будет лично оценить уникальные инженерные решения, воздушную акробатику и дизайнерские костюмы ручной работы.
Фото: John Tramper, Ольга Аверкиева, архивы пресс-служб
