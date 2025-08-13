Город засыпает, просыпаются рейверы: во дворе «Станкозавода» пройдет большая вечеринка «Волжского хвата»

Большой ежегодный рейв во дворе «Станкозавода» пройдет уже 23 августа, и мы не можем больше молчать. Организатор «Волжского хвата» Антон Синцов, исполнительный директор BUREAU Анна Ракитина и диск-жокеи Tilly, Panorama Channel, Тimerbai, Yablochko Zelenoe, S.F.R.V, Tarkhov и Trust True рассказали про бэст-места для афтепати, важный атрибут для вечеринки по-самарски – плавки в песке, мечты о рейве в цирке и треки, которые точно не получится услышать на долгожданном ивенте (а жаль!)

Учим легкие движения (даже лайтовее, чем на подтанцовке Татьяны Булановой!) и читаем ответы ребят на блиц-вопросы.