Город засыпает, просыпаются рейверы: во дворе «Станкозавода» пройдет большая вечеринка «Волжского хвата»

Большой ежегодный рейв во дворе «Станкозавода» пройдет уже 23 августа, и мы не можем больше молчать. Организатор «Волжского хвата» Антон Синцов, исполнительный директор BUREAU Анна Ракитина и диск-жокеи Tilly, Panorama Channel, Тimerbai, Yablochko Zelenoe, S.F.R.V, Tarkhov и Trust True рассказали про бэст-места для афтепати, важный атрибут для вечеринки по-самарски – плавки в песке, мечты о рейве в цирке и треки, которые точно не получится услышать на долгожданном ивенте (а жаль!)
Учим легкие движения (даже лайтовее, чем на подтанцовке Татьяны Булановой!) и читаем ответы ребят на блиц-вопросы.
Антон Синцов
Продолжи фразу: «Правило настоящего волжского рейва гласит…»
Веди себя прилично, приходи трезвым.
Какую песню точно не получится услышать на вечеринке «Волжского хвата»? (а жаль!)
Расул Шумлелик – «А мне всего 16 лет».
Идеальное место для афтепати по-самарски – какое оно?
«Пельменная №1» на Льва Толстого.
Где после рейва оказаться страшнее всего?
На афтепати.
Анна Ракитина
Продолжи фразу: «Правило настоящего волжского рейва гласит…»
Наряжайся, веселись и купи билет!
Какую песню точно не получится услышать на вечеринке «Волжского хвата»? (а жаль!)
«Дельтаплан».
Опиши детально одно движение, которое поможет быть на рейве своим.
Улыбайся и обнимайся.
По какому предмету гардероба можно понять, что самарец собрался на рейв?
Топик из сеточки.
Идеальное место для афтепати по-самарски – какое оно?
Рассвет на пляже с сырной шаурмой.
Где после рейва оказаться страшнее всего?
В Пушке.
Роскошный максимум для самарского рейва – это как?
Очень дорогой лайнап от Антона Валерьевича и декорации от BUREAU.
А базовый минимум самарского рейва – это что?
Очень дорогой лайнап от Антона Валерьевича и декорации от BUREAU.
Какую фразу можно услышать и на рейве, и на приеме у стоматолога?
«Откройте рот – больно не будет».
И главный вопрос: где в быту может пригодиться волжский хват?
Держать бутылочки с молоком.
Tilly
Какую песню точно не получится услышать на вечеринке «Волжского хвата»? (а жаль!)
Любой бэнгер Корнелюка или Кая Метова.
Опиши детально одно движение, которое поможет быть на рейве своим.
Залезть на колонку или на диджейский стол.
Идеальное место для афтепати по-самарски – какое оно?
Гримерка артистов. Там всегда происходит все самое интересное.
Где после рейва оказаться страшнее всего?
На Проране. С ощущением того, что ты только что переплыл Волгу.
Роскошный максимум для самарского рейва – это как?
Омар Сулейман в качестве хэдлайнера.
А базовый минимум самарского рейва – это что?
Наряды Насти Швец.
Где в быту может пригодиться волжский хват?
Конечно же, для расчета геометрических формул в ремонтных работах. Там же ровно 90 градусов).
Panorama Channel
Продолжи фразу: «Правило настоящего волжского рейва гласит…»
Если видишь берег, значит, ты не в центре танцпола.
Какую песню точно не получится услышать на вечеринке «Волжского хвата»? (а жаль!)
Darude – Sandstorm.
Опиши детально одно движение, которое поможет быть на рейве своим.
Легкое покачивание корпусом вперед-назад, как будто проверяешь, качается ли катер на волнах.
По какому предмету гардероба можно понять, что самарец собрался на рейв?
По кроссовкам, которые видели больше рассветов на набережной, чем хозяин собственную кровать.
Идеальное место для афтепати по-самарски – какое оно?
Пляж в самом низу 5 просеки, недалеко от Дома со слонами.
Роскошный максимум для самарского рейва – это как?
Когда на свет ставят не прожектор, а настоящий закат.
А базовый минимум самарского рейва – это что?
Портативная колонка, открытая набережная и знакомый, который знает, где «тот самый» спуск к воде.
Где в быту может пригодиться волжский хват?
Чтобы выхватить у соседа последнюю сосиску в тесте до того, как он ее съест.
Тimerbai
Какую песню точно не получится услышать на вечеринке «Волжского хвата»? (а жаль!)
ВИА «Синяя Птица» – «Клен».
Опиши детально одно движение, которое поможет быть на рейве своим.
Плавное движение рукой для оплаты билета на рейв.
По какому предмету гардероба можно понять, что самарец собрался на рейв?
Не знаю. Но гардероб на этом рейве выдержит любой предмет одежды самарского рейвера.
Идеальное место для афтепати по-самарски – какое оно?
Место, где Антон Синцов достает свою флешку и включает беспокоящий его душу трек.
Yablochko Zelenoe
Какую песню точно не получится услышать на вечеринке «Волжского хвата»? (а жаль!)
LILDRUGHILL, ROCKET – «Терминал».
Где после рейва оказаться страшнее всего?
В палатке для буйных.
S.F.R.V
Продолжи фразу: «Правило настоящего волжского рейва гласит…»
Рассказывай всем про волжский рейв!
Какую песню точно не получится услышать на вечеринке «Волжского хвата»? (а жаль!)
Такую песню еще не написали.
По какому предмету гардероба можно понять, что самарец собрался на рейв?
Плавки в песке.
Идеальное место для афтепати по-самарски – какое оно?
Заволга.
Где после рейва оказаться страшнее всего?
Не в своей тарелке.
Роскошный максимум для самарского рейва – это как?
Сделать рейв в цирке!
А базовый минимум самарского рейва – это что?
Встретить на танцполе только своих друзей.
Какую фразу можно услышать и на рейве, и на приеме у стоматолога?
«Дышите глубже!»
И главный вопрос: где в быту может пригодиться волжский хват?
Это база! Можно применять везде.
Trust True
Опиши детально одно движение, которое поможет быть на рейве своим.
Танец деда.
Где после рейва оказаться страшнее всего?
В двухэтажном поезде.
Какую фразу можно услышать и на рейве, и на приеме у стоматолога?
«Закройте рот!»
Tarkhov
Продолжи фразу: «Правило настоящего волжского рейва гласит…»
Будь на рейве от начала до конца, ведь каждый артист ищет что-то новое специально для вас.
Идеальное место для афтепати по-самарски – какое оно?
Любое место, где видно восход солнца, и ты рядом с друзьями.
Где после рейва оказаться страшнее всего?
На дискотеке, где играет Киркоров и Кадышева.
