Экзамен по волжскому вайбу: проводим выходные вместе с Еленой Адамовой

Кто живет в Самаре, тот вообще никуда не спешит: в очередной раз подтверждаем этот известный (далеко за пределами города!) факт и проводим неторопливый уикэнд вместе с маркетологом Еленой Адамовой: гуляем, плаваем на катере, едим пирожки с вишней и играем в теннис. За три дня закрываем весь чек-лист выходных и ставим себе твердую пятерку!

Пятница, 8 августа

Прогуляться с собакой и стаканчиком кофе по старому городу, посмотреть на шедевры купеческой архитектуры, выйти к набережной и встретить закат.

Суббота, 9 августа 

Неторопливо позавтракать в Girafe с открытыми настежь окнами и божественной запеканкой.

Суббота, 9 августа 

Поиграть в теннис на открытом корте рядом с Загородным парком.

Суббота, 9 августа

Поужинать с подругой на летней веранде «Посольства». По плану: чай из самовара, разговоры и безудержное желание задержаться и уйти в ночь с танцами.

Воскресенье, 10 августа 

Посмотреть на Самару с воды, доплыть до села Ширяево, обязательно забежать за знаменитым пирожком с вишней, а на обратном пути заплыть на Лазурный и встретиться с друзьями.

Фото: Архивы пресс-служб

