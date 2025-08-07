Экзамен по волжскому вайбу: проводим выходные вместе с Еленой Адамовой

Кто живет в Самаре, тот вообще никуда не спешит: в очередной раз подтверждаем этот известный (далеко за пределами города!) факт и проводим неторопливый уикэнд вместе с маркетологом Еленой Адамовой: гуляем, плаваем на катере, едим пирожки с вишней и играем в теннис. За три дня закрываем весь чек-лист выходных и ставим себе твердую пятерку!