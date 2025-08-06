Марсель Дюшан, секты Самарской области и классический форшмак: собрали пять сценариев культурного дейтинга

В Третьяковке в Самаре в эту пятницу стартует серия авторских экскурсий по выставке «Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда» – его откроет экскурсовод Никита Пастушенков, который поможет проследить путь от романтического бунта до абстрактной геометрии и узнать, почему Матисс возвращался в Лувр, а Ван Гог мечтал о коммунальных мастерских». Экскурсия «100 лет западного искусства: от романтизма к абстракции» начнется в пять вечера.