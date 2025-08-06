Марсель Дюшан, секты Самарской области и классический форшмак: собрали пять сценариев культурного дейтинга

Эту культурную подборку мы собрали в режиме познавательного дейтинга и выбрали пять интересных лекторов, с которыми будет интересно на культ-свидании.
В четверг 7 августа социальный психолог и автор книги «Внутри секты. Почему люди попадают под влияние культов и можно ли им помочь» Михаил Вершинин представит свою книгу и расскажет – на правах человека, который более 700 часов находился внутри разных культов – о самарских сектах, которые практиковали многоженство, отказ от алкоголя и запрет на личную гигиену. Встречаемся в независимом книжном магазине «Зеленая Дама».
7 августа в «ЗИМ Галерее» куратор галереи «Виктория» Сергей Баландин будет знакомить собравшихся с творчеством художника Марселя Дюшана. Лекция «Марсель Дюшан: человек, перевернувший искусство вверх тормашками» расскажет, почему оглушительная слава и звание культовой фигуры современного искусства настигли Марселя лишь ближе к 70 годам и какое отношение имели к этому фотография, таможня и католичество.
В пятницу 8 августа специалист по истории рока Елена Вернигор расскажет в баре «Флэт 31» о влиянии Индии на мировую рок-музыку и докажет, что «Джимми, Джимми» и «Битлз» ближе, чем это кажется на первый взгляд.
В Третьяковке в Самаре в эту пятницу стартует серия авторских экскурсий по выставке «Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда» – его откроет экскурсовод Никита Пастушенков, который поможет проследить путь от романтического бунта до абстрактной геометрии и узнать, почему Матисс возвращался в Лувр, а Ван Гог мечтал о коммунальных мастерских». Экскурсия «100 лет западного искусства: от романтизма к абстракции» начнется в пять вечера.
В воскресенье 10 августа сооснователь Еврейского музея Самары Юлия Коган устроит в Музее-галерее «Заварка» гастрономический тур по традиционной еврейской кухне, поможет почувствовать дух настоящего – теплого, мудрого и наполненного смыслами – еврейского дома и даст попробовать классическую еврейскую закуску из рубленой сельди.
Фото: Ксения Глосса, архивы пресс-служб
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