Больше ничего не ждем! Что делать в Самаре с 1 по 3 августа

Хватаем лето за хвост и показываем (всем и самим себе!), как надо проводить выходные – продуктивно, но в то же время максимально по-волжски, никуда не спеша. Идем на лекцию про Оззи Осборна во «Флэт 31», празднуем восьмилетие «Дома 77», бежим вместе с «Бутылистом», отмечаемся на книжном маркете от «Зеленой дамы» в споте Surf Coffee на Некрасовской, а вечером в воскресенье громко поем и энергично двигаемся на концерте The Hatters в рамках феста Roof Live.
1 августа
Лекция про Оззи Осборна, «Флэт31»
Вспоминаем великого и ужасного «Принца тьмы» и узнаем много интересных – и неожиданных! – фактов про легендарного рокера – ровно в семь вечера.
2 августа
Пробежка, «Бутылист»
Во всем ищем баланс и начинаем настоящий уикенд с пробежки вместе с ребятами из «Бутылиста». Сбор спортсменов на первом этаже боттлшопа – только не забудьте кроссовки!
Восьмилетие «Дома 77»
Задуваем свечи с именинником и готовимся не спать до утра: заглядываем на ночной маркет, знакомимся (если еще не знакомы!) с резидентами кластера, восхищаемся творчеством художников из «Школы плохого рисунка» и афтепатимся в «Вечно молодом» – задавать темп ночи будет виртуозный скрейч-диджей Фантастик Фрэш.
3 августа
Книжный день, Surf Coffee x Globe
В рамках фестиваля «Жердела» спот на Некрасовской превратится в настоящий книжный. В программе: маркет от независимого магазина «Зеленая дама», буккроссинг и мастер-класс, на котором можно будет научиться сочинять (!) хайку и даже делать зины своими руками.
The Hatters, фестиваль Roof Live
Делаем шаг (и делаем второй!) и попадаем на концерт бодрых и заряженных The Hatters на крыше «Аврора Молл» в рамках фестиваля Roof Live. Дождались – уже в это воскресенье!
Фото: Виктор Петров, Ксюша Глосса, Снежана Фадеева, социальные сети бара «Флэт 31», социальные сети фестиваля Roof Live
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