Больше ничего не ждем! Что делать в Самаре с 1 по 3 августа

Хватаем лето за хвост и показываем (всем и самим себе!), как надо проводить выходные – продуктивно, но в то же время максимально по-волжски, никуда не спеша. Идем на лекцию про Оззи Осборна во «Флэт 31», празднуем восьмилетие «Дома 77», бежим вместе с «Бутылистом», отмечаемся на книжном маркете от «Зеленой дамы» в споте Surf Coffee на Некрасовской, а вечером в воскресенье громко поем и энергично двигаемся на концерте The Hatters в рамках феста Roof Live.