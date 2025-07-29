Архитектурная прогулка, наблюдение за звездами и шахматный турнир: чем занять себя на этой неделе

В четверг 31 июля можно отправиться на архитектурную прогулку с основателем проекта «Надо сохранить» Михаилом Митюковым «Вывески и другие архдетали Безымянки». В рамках фестиваля «Назад в город», который организовала команда галереи «Виктория», можно будет познакомиться с советскими вывесками, которые до сих сохранились, и другими незаметными деталями района: фонарными столбами, витражами, мозаикой и, конечно, шикарным ампиром и постконструктивизмом Безымянки.

В пятницу 1 августа самарский клуб любителей астрономии «АСТРОСАМАРА» проведет плановую тротуарку. Всех, кто хочет послушать рассказы о звездном небе и поближе познакомиться со звездами, Луной, Сатурном и туманностями, ждут на парковке у входа №2 на стадион «Солидарность Самара Арена».

В субботу 2 августа в рамках выставки «Будь готов!» которая рассказывает о жизни пионеров накануне и во время войны, в сквере Эльдара Рязанова состоится шахматный турнир. Это отличная возможность сыграть в шахматы и узнать, почему советские дети проводили так много времени за шахматной доской.