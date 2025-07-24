Планируемся по-взрослому: что делать в Самаре 25 и 26 июля

Внимание: на выходных возможны осадки в виде сногсшибательных ивентов: устраиваем хардхор вместе с командой Био Клиники IBC на летнике «Кутежа», слушаем The ABC у «Бори», танцуем на утреннем рейве от BUDDHA RAVE, возвращаем 2017 год вместе с «Продленкой», тратим все без остатка на маркете локальных брендов в SCxGLOBE и гламуримся в «Посольстве» вместе с Денисом Симачевым.