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Уикенд

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Планируемся по-взрослому: что делать в Самаре 25 и 26 июля

Внимание: на выходных возможны осадки в виде сногсшибательных ивентов: устраиваем хардхор вместе с командой Био Клиники IBC на летнике «Кутежа», слушаем The ABC у «Бори», танцуем на утреннем рейве от BUDDHA RAVE, возвращаем 2017 год вместе с «Продленкой», тратим все без остатка на маркете локальных брендов в SCxGLOBE и гламуримся в «Посольстве» вместе с Денисом Симачевым.

25 июля, пятница

Хардхор, летник «Кутежа»

Поем – громко, от души, хором! – вместе с командой Био Клиники IBC, Екатериной Локтионовой, Алексеем Раскоповым, Евгением Козаченко и Романом Ожеговым. Пришло время дать голос. Waf!

The ABC, «Боря»

На один вечер летник «Бори» превратится в настоящую сцену – все для прекрасной уральской группы The ABC. Ожидается синти-поп – подтанцовывать разрешается! 

26 июля, суббота

BUDDHA RAVE, «Станкозавод» https://t.me/buddha_rave

Трезвые вечеринки в тренде – и с этим не поспоришь. Заряжаемся и в десять утра в субботу уже танцуем вместе с ребятами из BUDDHA RAVE у «ЗоЗо». Дресс-код? Есть! Приветствуются светлые и золотые тона. 

«Продленка» 2к17, летняя терраса Beluga

Они делали это уже столько раз – они сделают это снова: ребята из «Продленки» вернут десятые! Треки 2010-2017 годов и безумные танцы до утра под сеты Blazey, Xochurapp, Anton Veganov и Raze – настоящий телепорт (и никакого волшебства!)

Маркет, спот SCxGLOBE

Готовим денежки и силы, чтобы опять (и снова!) скупить все самое нужное на маркете локальных брендов. Керамика, бижутерия, свечи – и не только! – будут ждать в споте на Некрасовской.

Денис Симачев, «Посольство»

Гламур-мур-мур: основатель культового бренда Simach, художник и дизайнер Денис Симачев едет в Самару. На музподдержке в этот вечер в «Посольстве» – Саша Тархов и Valinevich.

Фото: Максим Монахов, социальные сети рюмочной «Боря», архивы пресс-служб

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