Планируемся по-взрослому: что делать в Самаре 25 и 26 июля

Внимание: на выходных возможны осадки в виде сногсшибательных ивентов: устраиваем хардхор вместе с командой Био Клиники IBC на летнике «Кутежа», слушаем The ABC у «Бори», танцуем на утреннем рейве от BUDDHA RAVE, возвращаем 2017 год вместе с «Продленкой», тратим все без остатка на маркете локальных брендов в SCxGLOBE и гламуримся в «Посольстве» вместе с Денисом Симачевым.
25 июля, пятница
Хардхор, летник «Кутежа»
Поем – громко, от души, хором! – вместе с командой Био Клиники IBC, Екатериной Локтионовой, Алексеем Раскоповым, Евгением Козаченко и Романом Ожеговым. Пришло время дать голос. Waf!
The ABC, «Боря»
На один вечер летник «Бори» превратится в настоящую сцену – все для прекрасной уральской группы The ABC. Ожидается синти-поп – подтанцовывать разрешается!
26 июля, суббота
BUDDHA RAVE, «Станкозавод» https://t.me/buddha_rave
Трезвые вечеринки в тренде – и с этим не поспоришь. Заряжаемся и в десять утра в субботу уже танцуем вместе с ребятами из BUDDHA RAVE у «ЗоЗо». Дресс-код? Есть! Приветствуются светлые и золотые тона.
«Продленка» 2к17, летняя терраса Beluga
Они делали это уже столько раз – они сделают это снова: ребята из «Продленки» вернут десятые! Треки 2010-2017 годов и безумные танцы до утра под сеты Blazey, Xochurapp, Anton Veganov и Raze – настоящий телепорт (и никакого волшебства!)
Маркет, спот SCxGLOBE
Готовим денежки и силы, чтобы опять (и снова!) скупить все самое нужное на маркете локальных брендов. Керамика, бижутерия, свечи – и не только! – будут ждать в споте на Некрасовской.
Денис Симачев, «Посольство»
Гламур-мур-мур: основатель культового бренда Simach, художник и дизайнер Денис Симачев едет в Самару. На музподдержке в этот вечер в «Посольстве» – Саша Тархов и Valinevich.
Фото: Максим Монахов, социальные сети рюмочной «Боря», архивы пресс-служб
Комментарии (0)