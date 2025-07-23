Коктейль «Культурный»: выбрали самое интересное из программы двух фестивалей

Вот пять самых интересных – на наш взгляд! – пунктов программы двух фестивалей на каждый день с четверга до следующего понедельника.

В четверг 24 июля искусствовед Дарья Волкова прочитает в «ЗИМ Галерее» лекцию «Русская футуристическая книга – синтез искусств и хулиганства» и познакомит с книгами поэтов-футуристов, которые стали полигоном для самых смелых художественных экспериментов и одним из ключей к пониманию искусства русского авангарда.

В пятницу 25 июля художник и сокуратор самарских независимых пространств ОССИ «МИ» и ХЗ «Старуха» Илья Михеев в формате беседы расскажет в «ЗИМ Галерее» о возможных стратегиях самиздата на примере DIY-документации выставок, литературных произведений, исследовательских зинов и экспериментальных газет.

В субботу 26 июля в кофейне Skuratov Coffee на Молодогвардейской пройдет открытие микровыставки визуальной поэзии художницы и куратора галереи «Виктория» Анастасии Альбокриновой «Читать бесконечно», на которой будет представлен цикл стихотворений, состоящих из одного слова. Их можно читать по кругу таким образом, что путаются начало и конец, а смыслы меняют друг друга в процессе озвучивания.

В воскресенье 27 июля иллюстратор, дизайнер и архитектор Яна Клинк прочитает в «ЗИМ Галерее» лекцию «Проектное мышление. Этапы разработки любого проекта на примере разработки зина» и расскажет о проектном мышлении, чем оно помогает, почему оно важно в любом проекте и что будет, если им не пользоваться.

А войти в следующую рабочую неделю ударно поможет архитектурно-историческая пробежка «Беги по берегу!» совместно с Центром фитнеса «Твой инструктор», которая начнется в семь вечера в понедельник, 28 июля. И да: никто не говорил, что рабочая неделя должна начинаться утром!