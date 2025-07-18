Городские выходные: что делать в Самаре с 18 по 20 июля

Нас – и вас! – ждут сразу пять событий, которые нельзя пропустить: поем (громко!) на Roof Life, пополняем цветочную коллекцию в Струковском, тусим со своими хвостатыми на летнике «Кутежа», казантипим в «Вечно молодом» и устраиваемся поудобнее на виниловом вечере в «Бутылисте».

18, 19, 20 июля