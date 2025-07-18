Городские выходные: что делать в Самаре с 18 по 20 июля

Нас – и вас! – ждут сразу пять событий, которые нельзя пропустить: поем (громко!) на Roof Life, пополняем цветочную коллекцию в Струковском, тусим со своими хвостатыми на летнике «Кутежа», казантипим в «Вечно молодом» и устраиваемся поудобнее на виниловом вечере в «Бутылисте».
18, 19, 20 июля
Открываем фест Roof Life концертами 25/17, «Сироткин» и МакSим.
19 июля
Покупаем растения или обмениваемся горшочными жителями на цветочном маркете в Струковском саду.
20 июля
Наряжаем себя и собак, а после – отправляемся на дог-френдли вечеринку на летник «Кутежа».
Ловим ностальгию на вечеринке в стиле культового рейва Kazantip в «Вечно молодом».
Слушаем пластинки директора магазина «Все другое» и бас-гитариста группы «Раскаты» Сергея Сараева в «Бутылисте».
Фото: Юлия Гаер, социальные сети бара «Вечно молодой», архивы пресс-служб
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