Лирика Есенина, «памятное» искусство и импровизации под Миядзаки: составляем культурный план на неделю

Самарская художница Алсу Коуки Амри в четверг представит в «ЗИМ Галерее» свою выставку «Фактура памяти», на которой будут собраны произведения разных лет, включая работы с бумагой, парафином, цементом и керамические объекты и скульптуры, созданные из найденных предметов. В день открытия выставки в галерее пройдет открытая лекция сокуратора выставки Марины Альвитр «Российское искусство: особенности и тенденции развития».