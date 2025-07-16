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Лирика Есенина, «памятное» искусство и импровизации под Миядзаки: составляем культурный план на неделю

Эту подборку можно было назвать так: «Культурный четверг» плюс бонус, потому что так получилось, что все – почти все! – события недели, которые нас заинтересовали, запланированы на четверг 17 июля.

В четверг в баре «Кутеж» пройдет вечер поэзии «Есенин. Хулиганская лирика»: актер Денис Евневич будет читать стихи одного из самых известных поэтов серебряного века под гитару и баян.

Музыкант и композитор Паша Куприянов в этот четверг будет импровизировать под видео из мультфильмов легендарного режиссера Хаяо Миядзаки на летнике ресторана «Дуся».

Гостем очередного джазового четверга в «Рюмочке» станет певица Анжела Абелян, которая выступит с программой «Джаз для друзей» и сыграет любимые джазовые стандарты, летние босса-новы и собственные песни, которые впервые прозвучат для публики родного города!

Самарская художница Алсу Коуки Амри в четверг представит в «ЗИМ Галерее» свою выставку «Фактура памяти», на которой будут собраны произведения разных лет, включая работы с бумагой, парафином, цементом и керамические объекты и скульптуры, созданные из найденных предметов. В день открытия выставки в галерее пройдет открытая лекция сокуратора выставки Марины Альвитр «Российское искусство: особенности и тенденции развития».

В субботу 19 июля Третьяковка в Самаре приглашает на очередную встречу из цикла «Художник в натуре»: звездой городского пленэра станет  художник и главный звонарь Вознесенского собора в Самаре Савва Зорин. Это отличная возможность создать лаконичные графические композиции, подняться на самый верх колокольни, послушать звон старинных колоколов и обсудить за чашкой чая современное искусство.

Фото: Алла Кучерявая, архивы пресс-служб

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