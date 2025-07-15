Как превратить свой праздник в незабываемое событие? Провести его Lac Blanc!

Это было незабываемо! Каждый, кто хочет, чтобы его праздник – свадьба, юбилей или корпоратив – навсегда остался в «папке», в которой хранятся самые приятные воспоминания, выбирает ресторанный комплекс Lac Blanc на берегу Белого озера. Потому что это место, где роскошная природа органично сочетается с абсолютным комфортом.
Профессиональное оборудование для звука и света, которым оснащен шатер, дает возможность проводить на его территории мероприятия любого масштаба. Система климат-контроля и отопления в зале гарантирует комфортную атмосферу в любое время года.
Надежной гарантией от лишних забот и ненужного стресса станет персональный менеджер объекта, который окутает вас заботой и возьмет на себя все внутренние вопросы организации торжества.
За сервис самого высокого класса отвечает внимательная команда обслуживания: она позаботится о гостях, их комфорте и индивидуальных запросах
На выбор молодоженов представлено две локации: Lac Blanc Терраса для проведения торжеств с комфортом и размахом, а также банкетный холл Lac Blanc для тех, кому необходим простор для воплощения идей по декору.
Фото: Анастасия Завалкевич
Стиль: Юлия Фаворова
Визаж, прическа: Екатерина Сафронова
Модели: Илза Феоктистова (Lea Models), Владислав Хоренко
Декор: Студия декора Handle
Декоратор: Христина Цой
Локация: Банкетные холл Lac Blanc на территории KISLOROD Boutique Club
Платье: свадебный салон «Мэри Трюфель»
Костюм: Mazaltovman
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