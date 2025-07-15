Как превратить свой праздник в незабываемое событие? Провести его Lac Blanc!

Это было незабываемо! Каждый, кто хочет, чтобы его праздник – свадьба, юбилей или корпоратив – навсегда остался в «папке», в которой хранятся самые приятные воспоминания, выбирает ресторанный комплекс Lac Blanc на берегу Белого озера. Потому что это место, где роскошная природа органично сочетается с абсолютным комфортом.

Профессиональное оборудование для звука и света, которым оснащен шатер, дает возможность проводить на его территории мероприятия любого масштаба. Система климат-контроля и отопления в зале гарантирует комфортную атмосферу в любое время года.