Огуречные псы: на летнике «Кутежа» пройдут фестиваль огурца и вечеринка для собак

Устраиваем мега-уикенд, не выезжая из города: в субботу на летнике «Кутежа» пройдет фестиваль огурца с маркетом «Три синих трамвая», конкурсом – внимание! – на лучший огуречный костюм и интерактивом с рецептами из огурцов. А на следующий день там же организаторы устраивают вечеринку для собак и их хозяев. Будет все: от конкурсов на знание команд и самый классный собачий костюм до мастер-класса по созданию адресника и велкам-вкусняшек. С двенадцати до десяти – два дня подряд.