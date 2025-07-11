Живая музыка, культовое кино и тысяча свечей: в Самаре выступит симфонический оркестр Unisong

Каждое выступление самарского оркестра – это возможность создать собственную историю и навсегда сохранить ее в памяти.

В четверг 17 июля музыканты симфонического оркестра Unisong помогут каждому, кто придет в КРЦ «Звезда» создать собственную – уникальную и незабываемую – историю, соединив культовые мелодии из легендарных фильмов с мерцающим светом тысячи свечей и наполнив каждый аккорд магией кино. Это музыкальное путешествие поможет отвлечься от суеты большого города, замедлить время и проникнуться волшебной атмосферой гармонии и спокойствия. Музыка зазвучит в семь вечера – лучше не опаздывать, чтобы не пропустить ни секунды волшебства!