У нас все это в планах: что делать в Самаре и области с 11 по 13 июля

Что делать в Самаре и области на этих выходных? Нашли как минимум пять событий – на любой вкус: узнаем больше про локальных музыкантов в баре «Флэт 31» , нардимся в «Бутылисте», отрываемся вместе с резидентами «Волжского хвата» в «Ветерке», гастрофестивалим в Тольятти и бежим (или едем на велосипеде) в Ширяеве на старте от VolgaMan.