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У нас все это в планах: что делать в Самаре и области с 11 по 13 июля

Что делать в Самаре и области на этих выходных? Нашли как минимум пять событий – на любой вкус: узнаем больше про локальных музыкантов в баре «Флэт 31» , нардимся в «Бутылисте», отрываемся вместе с резидентами «Волжского хвата» в «Ветерке», гастрофестивалим в Тольятти и бежим (или едем на велосипеде) в Ширяеве на старте от VolgaMan.

Пятница, 11 июля

Листенинг-сессия, «Флэт 31». Обсуждаем локальную фрэш-музыку и расширяем свой плейлист.

 

Пятница, 11 июля

Турнир по нардам, «Бутылист». Готовимся кидать кости и сражаться – да, именно так! – в нарды в боттлшопе.
 

Суббота, 12 июля 

«Волжский хват», «Ветерок». Отдыхаем с резидентами «Волжского хвата» на летнике «Ветерка» и наслаждаемся визуальным оформлением от креативного агентства «Бюро».

Суббота, 12 июля

Гастрофестиваль «Рыба моя», Тольятти, сквер «32 квартал». Пробуем блюда из рыбы от шефов и местных производителей и участвуем в кулинарных мастер-классах – всей семьей!

Воскресенье, 13 июля

Luka Ultra Trail & Luka Bike, Ширяево. Бежим, едем на велосипедах или просто болеем за спортсменов на старте от VolgaMan.

Фото: Кристина Кошкина, архивы пресс-служб

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