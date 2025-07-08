Сладости из прошлого, шутки Тэффи и снег в июле: куда пойти на этой неделе

Четверг создан для того, чтобы ходить пешком! 10 июля экскурсовод Музея Эльдара Рязанова Арина Коробейникова проведет пешеходную экскурсию «Самара Кондитерская», на которой можно будет узнать, где в Самаре прошлого века покупали сладости и что предпочитали жители нашего города в те годы: печенье, карамель или монпансье?