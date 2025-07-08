Сладости из прошлого, шутки Тэффи и снег в июле: куда пойти на этой неделе

Собрали за всех – не благодарите! – самые интересные на наш взгляд культурные сценарии, доступные на этой неделе!
Сегодня в семь вечера архитектор Константин Африкантов в рамках проекта «ВООПИиК покажет и лектория «Архитектурная среда», который проходит в кофейне White Cup, расскажет о реставрации модернистских объектов. Лекция «Особенности реставрации объекта модернизма на примере Фабрики-кухни» начнется в семь вечера в пространстве «ЦЕХ» на «Станкозаводе».
Четверг создан для того, чтобы ходить пешком! 10 июля экскурсовод Музея Эльдара Рязанова Арина Коробейникова проведет пешеходную экскурсию «Самара Кондитерская», на которой можно будет узнать, где в Самаре прошлого века покупали сладости и что предпочитали жители нашего города в те годы: печенье, карамель или монпансье?
В этот же день экскурсовод Музея Модерна Елена Жидкова будет рассказывать историю городских типографий: пешеходная экскурсия «Старинные типографии на самарских улицах» с посещением молодого Музея типографии займет примерно два часа.
А тех, кто дойдет до бара «Кутеж», будут ждать актеры театра «Грань» Кирилл Стерликов и Ильдар Насыров: на 10 июля в баре запланирована интерактивная читка по мотивам ироничных и острых произведений Надежды Тэффи. В программе вечера живые философские разговоры о дураках, эгоцентризме, амбициях, шопоголизме и вокальные номера.
В субботу 12 июля в Третьяковке в Самаре в последний раз покажут фильм режиссера Бакура Бакурадзе «Снег в моем дворе», который – по итогам опроса журнала «Искусство кино» – стал лучшим российским фильмом 2024 года.
Фото: Максим Монахов, архивы пресс-служб
Фото: Максим Монахов, архивы пресс-служб
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