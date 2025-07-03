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Все равно, что мы не похожи: на летнике «Вечно молодого» состоится выставка самарских фотографов

В первое воскресенье июля летник «Вечно молодого» станет телепортом по домам одной большой волжской деревни. Домик в деревне – стоп-кадр креатива, сад вокруг – иной взгляд на любимый город. Центром неповторимой, но единой любви к искусству станет фотовыставка «НЕ ПОХОЖИ».

Выражаем уникальность по-разному: на местном маркете «Дары нашей деревни» выбираем авторские изделия, становимся частью историй в иммерсивном театре, перенимаем опыт у самарских фотографов, а на йоге чувствуем жизнь каждой клеточкой тела. Старт – в час дня.

Текст: Елизавета Гончарова

Фото: Лизавета Рябикина

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