Ксения Морозова: «Почему-то многие думают, что ученые — скучные люди, но это совсем не так!»

Выбор науки как направление для развития – это не самый очевидный выбор. Очень интересно, что на него повлияло?

На самом деле я не планировала заниматься наукой серьезно. То есть, когда я училась в школе, надеялась, что отучусь, и на этом все: буду гулять и жить прекрасную жизнь. Но в университете произошел какой-то слом. И причиной этого слома стал человек – мой научный руководитель, который влюбил меня в науку. Оказалось, мне нравится заниматься исследованиями, брать какую-то тему, разбираться в ней и докапываться до истины. Но даже после этого открытия мне казалось, что я остановлюсь на бакалавриате и не пойду дальше. Я ошиблась! После бакалавриата была магистратура, а потом аспирантура и работа научно-популярным журналистом. Проще говоря, я поняла, что без науки я свою жизнь уже не вижу.

И с каких исследований все началось?

Как человек с дипломом журналиста сначала я занималась исследованием тенденций развития научно-популярной журналистики, потом переключилась на краеведение и изучение жанрово-тематической палитры дореволюционных изданий – это, кстати, было темой моей магистерской работы. Кандидатскую я писала по творчеству забытого всеми Александра Гольдебаева – редактора «Газеты для всех» («Самарской газеты для всех»). А моя докторская будет посвящена самарскому тексту, и чем он отличается от других текстов.

То есть ты занимаешься не столько фундаментальной наукой, сколько наукой о науке?

Пожалуй, да. С другой стороны, в своей кандидатской я изучала феномен провинциального писателя: в этом исследовании есть определенная доля фундаментальности. Мне было интересно, что имеют в виду люди, когда говорят о провинциальной литературе и что такое, вообще, провинция!

И что же такое провинция?

На самом деле, на этот вопрос нет однозначного ответа. Недавно я выступала на конференции с докладом, в котором говорила о том, что провинции бывают разные: деревня — это одна провинция, а город — другая. Но вот чем отличаются две эти сферы? Я пока еще не додумала.

Важнейший, наверное, вопрос нашей беседы: Самара – это провинция?

Знаешь, совсем недавно у меня случился любопытный диалог: переписывались в телеграме с одним из пиарщиков и речь зашла о том, что к нам в Самару приехал какой-то театр и очень плохо организовал свое выступление. Я предположила, что все дело в том, что они решили, будто для провинции и так сойдет, а собеседник мне уверенно возразил: Самара – это вовсе не провинция, а крупный мегаполис. Вот так! Впрочем, как я уже говорила, провинции бывают разные: я специализируюсь на провинции дореволюционной, поэтому в современные реалии особо не лезу.

При всем уважении к Самаре и ее промышленному – и не только! – прошлому, я почти уверен, что мы все еще провинция. Причем в моем понимании в этом нет ничего уничижительного, потому что провинция – это совсем не обязательно деревни и лапти.

А вот Чехов считал, что провинция — это что-то такое уничижительное, поэтому он старался от провинциальности избавиться. И, мягко говоря, не гордился своим провинциальным происхождением.

А на другом конце провода у нас Бродский, убеждающий в том, что раз уж выпало в империи родиться, лучше жить в провинции. По его заветам, у нас все хорошо, только вместо моря – Волга. Но давай лучше вернемся к началу разговора: получается, вместо того чтобы жить прекрасную жизнь, ты выбрала науку?

Получается так! Но с наукой жизнь стала еще прекраснее. Во-первых, теперь у меня есть возможности заниматься любимым делом и зарабатывать – стереотип «наукой нельзя заработать» безнадежно устарел. Сегодня есть возможность получать гранты, и я этой возможностью пользуюсь! Жду результаты грантового конкурса, фигурирую сразу в двух проектах: в одном я руководитель, в другом исполнитель. Во-вторых, наука дает мне возможность знакомиться с интересными людьми: сегодня весь мой круг общения — это люди, которые так или иначе связаны с наукой. И тут ломается еще один стереотип: почему-то многие думают, что ученые — скучные люди, но это совсем не так! Конечно, есть те, кто старается не выходить за пределы своих лабораторий и считает лучшими друзьями книги и компьютер, но сегодня многие представители научного мира максимально открыты: и в бар могут сходить, и на рыбалку ездят, и в настолки играют.

И в «Открытой лаборатории» лекции читают! Расскажи об этом своем проекте чуть подробнее: какой будет лаборатория в этом году?

А я пока не знаю, будет ли она в этом году. Но могу сказать о том, что мы пару лет устраивали в городе настоящий научпоп-движ! Мне хотелось разрушить стереотип о скучной науке, поэтому не хотелось сводить все к схеме «пришел в институт, написал на листочке тест и пошел домой». Чтобы показать науку во всей красе, мы не стали замыкаться на университетах, школах и других образовательных организациях, а перенесли «Открытую лабораторную» в интересные и яркие места: от «Солидарность Самара Арена» до баров. И людям было интересно – у нас мест не хватало!