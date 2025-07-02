Главные по культзамесу: как Кузьма Спесивцев и Никита Палагин превратили пространство боттлшопа в настоящий арт-кластер с холодильниками

Сколько времени? Время выходить за рамки и устраивать выставки и утренние рейвы в кофейнях, танцевальные перформансы в библиотеках, кинопросмотры везде – только не в кинотеатрах! – и лектории в барах. Мастодонты нестандартных решений – ребята из боттлшопа «Бутылист» – знают про культдосуг – без официальных костюмов и лиц – все и даже больше. За последний год Кузьма Спесивцев и Никита Палагин прокачались в проведении шахматных турниров и фишечных боев, организации концертов и виниловых вечеров по максимуму – и солд-аут, который нередко случается на втором этаже боттлшопа, тому подтверждение.
«Концепт «Бутылиста» – попробуй что-то новое и интересное»
Как и когда вы поняли, что «Бутылист» – это не классический боттлшоп, а полноценная арт-площадка, которая подходит для совершенно разных форматов?
Никита: Мы открылись три с половиной года назад, 30 декабря: сначала работал только первый технический этаж, а второй – планируемый под дегустационный зал, более свободный и творческий – получилось полноценно запустить только во второй половине 2023 года. В январе 2024-го мы провели первый видеосалон, а после к нему прибавились и шахматные турниры.
Кузьма: Быть простым магазином по продаже напитков нам не хотелось – это скучно. Нужно выделяться.
Никита: Да и мы с Кузьмой знакомы около пятнадцати лет – можно сказать, выходцы из андеграундной музыкальной тусовки, постоянно ходили вместе на различные концерты, презентации и фестивали. Мы привыкли жить в постоянном движе, и просто приходить на работу, чтобы отсидеть двенадцатичасовую смену, – это не про нас. Мы планировали наполнить пространство «Бутылиста» новыми и необычными форматами. И решили начать с простого: так, мы повесили проектор, экран и запустили первый фильм – точно помню, что показывали «Там-там. Музыка смутного времени».
Сколько человек пришло на первый показ?
Кузьма: Три человека от силы.
Никита: А мне кажется, около шести.
Не было ли на тот момент желания сказать: «Попробовали – и хватит»?
Никита: Да, мы так и сказали. Но потом решили попробовать еще раз. Тем более что формат видеосалона от нас не требовал никаких затрат.
Кузьма: У меня вообще никогда не было такого желания. Я четко понимал, для чего мы это делаем. Спустя время на наших показах не было свободных мест. Наш рекорд – более сорока человек, которые пришли посмотреть короткометражный фильм про любительскую гравийную велогонку: они сидели друг у друга на коленях, на полу, на лестнице – и всем было круто.
Как вы стали добавлять новые форматы? Что появилось после кинопоказов и шахмат?
Кузьма: Следующим этапом стал аудиосалон. У нас был старый советский проигрыватель, который мы купили на «Авито». Второй мы выкупили у нашего друга, который на тот момент переезжал в другую страну. Нам не хватало только усилителя, который я, по счастливой случайности, нашел на чердаке своей дачи.
Какие были самые запоминающиеся встречи аудиосалона?
Никита: Мне кажется, это была встреча с иллюстратором Севой Выводцевым: мы позвали его к нам в начале января, когда народ еще отдыхал, но он все равно сумел собрать полный второй этаж.
Кузьма: А еще с музыкантом Димой Крыловым: было интересно, потому что он презентовал каждую пластинку, которую принес с собой.
Давайте по полочкам: видеосалон, аудиосалон, книжные клубы, концерты, шахматы и фишки… Что еще я могла забыть?
Кузьма: Все вспомнить сложно! Кстати, видеосалон в «Бутылисте» проводим не только мы: иногда к нам приходят и другие ребята со своими проектами. Площадку можно использовать как захочется: снимать тут подкасты и видеоролики, устраивать книжные клубы, лекции и мастер-классы на разные тематики.
Какие форматы самые топовые?
Никита: Это точно концерты. Да, у нас есть свои ограничения: мы не можем устраивать здесь полноценные выступления с барабанами и греметь всю ночь: боттлшоп находится в жилом доме, обладающим статусом культурного наследия, и работает только до одиннадцати вечера. Но это не помеха устраивать камерные встречи. Например, мы проводили здесь концерт «Золотых зубов»: огромные панорамные окна в тот вечер полностью запотели – а это уже конкретный показатель, указывающий на градус вечеринки.
Кузьма: «Зубы» – это вообще лучший концерт, на котором я был в прошлом году. Мы достигли апогея концертного веселья!
Какие форматы, наоборот, как вам кажется, немного проседают?
Никита: Не все аудиосалоны заходят одинаково хорошо. Но этот формат и не требует постоянных солд-аутов: он как тот самый повод прийти, повидаться с друзьями, поставить пять пластинок и послушать музыку в приятной компании.
Кто чаще из вас составляет программу?
Кузьма: В большей степени это делаю я: накидываю основной скелет. Например, по четвергам у нас видеосалоны, два раза в месяц – аудио, раз в месяц – концерт, а остальное время мы можем заполнить всем, чем захотим, в том числе и предоставить помещение для проведения различных мероприятий нашим знакомым и друзьям.
Каких концепций точно не будет в «Бутылисте»? Таро?
Никита: Ну, не знаю. Я бы, наверное, на смену точно в этот день не вышел.
Кузьма: Проекты, которые противоречат нашей концепции. Но такие ребята, в основном, к нам и не приходят. Наша аудитория открытая, честная и творческая.
А в чем философия проекта?
Кузьма: Концепт «Бутылиста» – попробуй что-то новое и интересное. И это касается не только наших холодильников, но и культпрограммы.
Никита: Учитывая, что мы с Кузьмой стараемся часто ездить по городам России и смотреть на то, что делают в других заведениях, мы стремимся превратить «Бутылист» в то место, в котором мы хотели бы проводить время сами, в которое приятно возвращаться. Поэтому оно и получается таким, какое оно есть.
«Если человек захочет попасть к нам в команду на работу только для того, чтобы заработать денег, то, наверное, нам с ним будет не по пути»
Вы сказали, что много ездите по другим городам и изучаете другие заведения. Есть ли какие-то концепции, которые можно было бы «стащить» к нам, в Самару?
Кузьма: Мне нравится, как одно из заведений в Санкт-Петербурге делает паб-квизы и тематический лекторий. И мы бы очень хотели реализовать что-то со схожей тематикой у нас, в Самаре, но пока нет столько времени и сил. В ростовских барах часто проходят необычные концерты и музыкальные встречи. Например, недавно там устраивали вечер харш-нойза. А еще лично мне хотелось бы стабильно раз в пару месяцев слушать в «Бутылисте» блэк-метал, чтобы аудитория не смотрела с вопрошающим взглядом и не считала это чем-то в духе деградации авангарда, а рассматривала как некий радикальный разрыв шаблона стандартного культурного досуга.
В Самаре, как мне кажется, прослеживается интересная тенденция на выход за рамки привычного и понятного. Как вам кажется, почему сейчас выставки в кофейнях и перформансы в библиотеках стали такими популярными? И можно ли сказать, что в этом случае «Бутылист» следует трендам?
Никита: Несомненно. Это классный способ привлекать новую – зачастую неожиданную для себя – аудиторию. Та же тема с утренними рейвами в кофейнях и лекциями в барах – все это про поиск новых гостей.
Есть ли какой-то план по развитию боттлшопа?
Кузьма: Изначальная задача сохранить и преумножить тот темп, который мы уже набрали. В планах – открытие второго боттлшопа в Самаре, немного с другой концепцией и дизайн-кодом. Пока мы ищем подходящую точку, а главное – персонал. Нам нужны люди, которые заинтересованы в развитии, которым не чуждо самообразование, которые стремятся бы к наработке насмотренности.
Получается, всем, кто хочет устроиться в «Бутылист», обязательно быть начитанными, насмотренными и уметь играть в шахматы?
Кузьма: Нет, не обязательно. Главное – быть нормальным человеком. Хотелось бы, чтобы кандидат был на одной волне с нами, понимал, для чего он сюда устраивается, какие цели преследует. Если человек захочет попасть к нам в команду на работу только для того, чтобы заработать денег, то, наверное, нам с ним будет не по пути.
Никита: Здесь главное – гореть, выкладываться по полной, хотя это бывает реально тяжело.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Снежана Фадеева
Комментарии (0)