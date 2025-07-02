Главные по культзамесу: как Кузьма Спесивцев и Никита Палагин превратили пространство боттлшопа в настоящий арт-кластер с холодильниками

«Концепт «Бутылиста» – попробуй что-то новое и интересное»

Как и когда вы поняли, что «Бутылист» – это не классический боттлшоп, а полноценная арт-площадка, которая подходит для совершенно разных форматов?

Никита: Мы открылись три с половиной года назад, 30 декабря: сначала работал только первый технический этаж, а второй – планируемый под дегустационный зал, более свободный и творческий – получилось полноценно запустить только во второй половине 2023 года. В январе 2024-го мы провели первый видеосалон, а после к нему прибавились и шахматные турниры.

Кузьма: Быть простым магазином по продаже напитков нам не хотелось – это скучно. Нужно выделяться.

Никита: Да и мы с Кузьмой знакомы около пятнадцати лет – можно сказать, выходцы из андеграундной музыкальной тусовки, постоянно ходили вместе на различные концерты, презентации и фестивали. Мы привыкли жить в постоянном движе, и просто приходить на работу, чтобы отсидеть двенадцатичасовую смену, – это не про нас. Мы планировали наполнить пространство «Бутылиста» новыми и необычными форматами. И решили начать с простого: так, мы повесили проектор, экран и запустили первый фильм – точно помню, что показывали «Там-там. Музыка смутного времени».

Сколько человек пришло на первый показ?

Кузьма: Три человека от силы.

Никита: А мне кажется, около шести.

Не было ли на тот момент желания сказать: «Попробовали – и хватит»?

Никита: Да, мы так и сказали. Но потом решили попробовать еще раз. Тем более что формат видеосалона от нас не требовал никаких затрат.

Кузьма: У меня вообще никогда не было такого желания. Я четко понимал, для чего мы это делаем. Спустя время на наших показах не было свободных мест. Наш рекорд – более сорока человек, которые пришли посмотреть короткометражный фильм про любительскую гравийную велогонку: они сидели друг у друга на коленях, на полу, на лестнице – и всем было круто.

Как вы стали добавлять новые форматы? Что появилось после кинопоказов и шахмат?

Кузьма: Следующим этапом стал аудиосалон. У нас был старый советский проигрыватель, который мы купили на «Авито». Второй мы выкупили у нашего друга, который на тот момент переезжал в другую страну. Нам не хватало только усилителя, который я, по счастливой случайности, нашел на чердаке своей дачи.