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Тайм-менеджмент по-самарски: строим планы на выходные 27-29 июня

Уикенд-календарь на этой неделе намекает: сидеть дома – не вариант. Вместе с самарскими – уважаемыми! – героями обсуждаем фильм «Ровесник», отмечаем день рождения «Бори» на коне, просим поставить Кадышеву Лешу Валиневича в «Посольстве», пополняем домашнюю библиотеку на книжном фесте в Музее Модерна и рисуем – на крыше Третьяковки в Самаре!

27 июня, пятница

Обсуждаем фильм «Ровесник» в «Художественном» с самарскими героями.

27 июня, пятница

Идем на чемпионат по хоббихорсингу в «Борю».

27 июня, пятница

Танцуем под диджей-сет Леши Валиневича в «Посольстве».

28 июня, суббота

Отправляемся на фестивале «По краям».

29 июня, воскресенье

Устраиваем пленэр-релакс на крыше Фабрики-кухни.

Фото: Саша Штепо, Полина Васякина, социальные сети бара «Боря», «Фотоохота», социальные сети Третьяковки в Самаре, архивы пресс-служб

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