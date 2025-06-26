Тайм-менеджмент по-самарски: строим планы на выходные 27-29 июня

Уикенд-календарь на этой неделе намекает: сидеть дома – не вариант. Вместе с самарскими – уважаемыми! – героями обсуждаем фильм «Ровесник», отмечаем день рождения «Бори» на коне, просим поставить Кадышеву Лешу Валиневича в «Посольстве», пополняем домашнюю библиотеку на книжном фесте в Музее Модерна и рисуем – на крыше Третьяковки в Самаре!
27 июня, пятница
Обсуждаем фильм «Ровесник» в «Художественном» с самарскими героями.
Идем на чемпионат по хоббихорсингу в «Борю».
Танцуем под диджей-сет Леши Валиневича в «Посольстве».
28 июня, суббота
Отправляемся на фестивале «По краям».
29 июня, воскресенье
Устраиваем пленэр-релакс на крыше Фабрики-кухни.
Фото: Фото: Саша Штепо, Полина Васякина, социальные сети бара «Боря», «Фотоохота», социальные сети Третьяковки в Самаре, архивы пресс-служб
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