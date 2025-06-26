Тайм-менеджмент по-самарски: строим планы на выходные 27-29 июня

Уикенд-календарь на этой неделе намекает: сидеть дома – не вариант. Вместе с самарскими – уважаемыми! – героями обсуждаем фильм «Ровесник», отмечаем день рождения «Бори» на коне, просим поставить Кадышеву Лешу Валиневича в «Посольстве», пополняем домашнюю библиотеку на книжном фесте в Музее Модерна и рисуем – на крыше Третьяковки в Самаре!