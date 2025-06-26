Джаз, открытие «Клуба 27» и путь художника: как провести неделю культурно

В пятницу 27 июня в баре «Флэт 31» состоится первая встреча в рамках лектория «Клуб 27», который будет знакомить меломанов с музыкантами, которые покинули наш мир в возрасте двадцати семи лет. Первой героиней лектория стала абсолютная чемпионка в Британии по количеству Грэмми Эми Уайнхаус – историю ее жизни расскажет креативный директор «Дома рока» Михаил Михайлов.