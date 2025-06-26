Джаз, открытие «Клуба 27» и путь художника: как провести неделю культурно

Специально для всех, у кого листочек с культурными планами на конец недели еще пуст, выбрали пять ярких событий, которые лучше не пропускать.
Сегодня – 26 июня – на летней площадке «Дома Сивре» состоится очередной концерт от Самарского джазового Движения: джаз-оркестр Тольяттинской государственной филармонии – один из самых востребованных и популярных джазовых оркестров Самарской области! – познакомит собравшихся со своим обширным репертуаром.
В пятницу 27 июня в баре «Флэт 31» состоится первая встреча в рамках лектория «Клуб 27», который будет знакомить меломанов с музыкантами, которые покинули наш мир в возрасте двадцати семи лет. Первой героиней лектория стала абсолютная чемпионка в Британии по количеству Грэмми Эми Уайнхаус – историю ее жизни расскажет креативный директор «Дома рока» Михаил Михайлов.
Еще одно событие, которое запланировано на пятничный вечер – это открытие персональной выставки Евгении Тарасовой «Новый день в любимом городе», которое пройдет в выставочном зале Самарского регионального отделения «Союза художников России».
В субботу 28 июня в «Заварке» пройдет очередная встреча лектория Музея Эльдара Рязанова «Феномены кино», на которой историки кино Наталья Рябчикова и Станислав Дединский представят свое исследование «тайной истории» советского кино 1960-х, расскажут о закулисных сражениях за культовые фильмы и перформативную читку «Будет июльский дождь» от студентов Самарского государственного института культуры.
В воскресенье 29 июня куратор выставки «Им предстоял долгий путь» Сергей Баландин ждет всех желающих понять философию пути самарского художника в культурном центре «ЗИМ Галерея», чтобы рассказать о представленных в экспозиции работах и их авторах.
Фото: Архивы пресс-служб
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