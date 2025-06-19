Рэп на высоте: в ресторане Nebo выступит HammAli

Ресторан Nebo везет рэп-селебрити – в эту субботу на последнем этаже Lotte Hotel выступит HammAli. Агентство «БЮРО» уже готовится к раздаче стиля, по секрету – будет мега-масштабно: ожидаются «клетка» из лазеров, мэппинг на окнах, тяжелый дым и проекции. В программе вечера – велкам, диджей-сеты от звезд локальной сцены и арт-инсталляция от генерального партнера «поднебесной вечеринки» – салона оптики «Роскошное зрение».

Старт – в восемь вечера: хедлайнера можно будет увидеть с десяти и до нулей, а дальше – уйти в ночь и безудержно танцевать – до самого утра.