Грусть – отстой: что делать в Самаре с 20 по 22 июня

Роскошный максимум или базовый минимум? Склоняемся к первому варианту, тем более, что мы говорим про уикэнд в лучшем городе на планете (и спорить с этим мы не советуем!) Идем на диджей-сет Lena Popova в «Вечно молодой», отдыхаем в Рождествено вместе с «Заваркой», отправляемся изучать центр города с ребятами из SC x Globe, встречаем гостей из Нижнего Новгорода в «Ветерке» и открываем для себя по-новому дрип-кофе в Skuratov Coffee.