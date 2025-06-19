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Уикенд

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Грусть – отстой: что делать в Самаре с 20 по 22 июня

Роскошный максимум или базовый минимум? Склоняемся к первому варианту, тем более, что мы говорим про уикэнд в лучшем городе на планете (и спорить с этим мы не советуем!) Идем на диджей-сет Lena Popova в «Вечно молодой», отдыхаем в Рождествено вместе с «Заваркой», отправляемся изучать центр города с ребятами из SC x Globe, встречаем гостей из Нижнего Новгорода в «Ветерке» и открываем для себя по-новому дрип-кофе в Skuratov Coffee.

20 июня, пятница

Lena Popova, «ВМ»

Лена Попова тридцать лет за диджейским пультом – и на один день она приедет в «Вечно молодой»! Стоит ли идти? Однозначно!

21 июня, суббота

Пешеходка по Заволге, «Заварка»

Отправляемся изучать Рождествено на выездную пешеходную экскурсию «Ближайшая ЗаВолга».

Экскурсия по центру, SC x Globe

Вечер, проводы заката и экскурсия по историческому центру были созданы друг для друга. Старт – от спота на Некрасовской ровно в семь.

22 июня, воскресенье

«Селедка и кофе», «Ветерок»

Нижний Новгород в гостях у Самары! Гостевая смена одного из самых вайбовых мест на Рождественской.

Дрип-ликбез, Skuratov Coffee

На Молодогвардейской расскажут – и покажут! – как превратить приготовление дрип-кофе в настоящее искусство.

Фото: Архивы пресс-служб

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