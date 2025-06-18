Пофестивалим? Топ летних событий в Самарской области от Собака.ru

Помидор или груша? Нет, это не психологический тест по-самарски, от которого зависит, каким будет это лето, а названия фестов, которых в Самарской области много – даже очень. Выбираем тот самый из списка Собака.ru, пакуем шоппер или рюкзак и отправляемся на встречу теплым воспоминаниям. И не забываем про панаму и SPF!
Фестивалим, не покидая Самары
Roof Live
Серия летних концертов на крыше с живой музыкой и танцами под открытым небом. В этом году на «вершине» «Аврора Молл» выступят Сироткин, МакSим, The Hatters, Найк Борзов, Моя Мишель – и не только!
Когда: с июня по август 2025 года
Где: Самара, крыша ТЦ «Аврора Молл»
«Креатив на Волге»
Ежегодный хакатон и фестиваль креативных индустрий, который проводится на площадке центра труда и отдыха «Станкозавод». Гранд-задача мероприятия – объединить бизнес и представителей творческих профессий для развития городской среды.
Когда: 16-17 августа
Где: Самара, «Станкозавод»
WOLGA MUSIC 2025
Новый музыкальный фестиваль пройдет в городе уже во второй раз и соберет на одной площадке главных представителей волжской сцены. WOLGA MUSIC 2025 – как и в прошлом году – займет сцену «Вечно Молодого». Точный список участников будет известен позже.
Когда: даты уточняются
Где: Самара, бар «Вечно Молодой»
«ВолгаФест»
Этот год для «ВолгаФеста» станет юбилейным! Фестиваль вновь соберет креативных и творческих, ярких и влюбленных – в город на Волге.
Когда: конец лета
Где: Самара, набережная Волги
Фестивали для тех, кому в городе «душно»
«Барабаны мира»
Масштабный фестиваль с различными практиками и активностями для любителей этнической музыки народов мира! «Барабаны мира» – это Волга, песчаный пляж, Копылово, этно-деревня, ярмарка, два больших гала-концерта в пятницу 27 июня и субботу 28 июня, самба-карнавал, фаер-шоу, экстатик дэнс и ночные джемы у костра. Вау!
Когда: 23-29 июня
Где: Самарская область, полуостров Копылово
Фестиваль авторской бардовской песни на Мастрюковских озерах (он же Грушинский фестиваль)
Легендарное мероприятие, объединяющее поколения, пройдет в этом году при поддержке Правительства Самарской области. Гостей ждет традиционный фестиваль авторской песни, любимые исполнители и та самая атмосфера – не побоимся этого слова! – легендарной Груши.
Когда: 4-6 июля
Где: Мастрюковские озера, ж/д станция 135 км, поляна им. В.Грушина
«Разгруша»
Когда самый известный бард-фестиваль Поволжья по организационным причинам не был проведен, энтузиасты придумали альтернативные варианты. Один из них – «Разгруша». Уютная атмосфера, вайб палаточной жизни и песен у костра и живописные виды – звучит заманчиво для ценителей активного отдыха.
Когда: 17-20 июля
Где: Федоровские луга, рядом с ж/д станцией «Пискалы»
Едем на фестиваль в другой город
Сызранский помидор
Каждую третью субботу августа в Сызрани начинается томато-пати: карнавал, конкурсы, томатные баталии и выбор «Мисс Помидорки». Постирония в чистом виде или же место, где реально все проблемы можно решить с помощью помидора – каждый решает сам.
Когда: третья суббота августа
Где: Сызрань
Текст: Лина Шлычкина, Александра Безбородова
Фото: Маша Розманова, Артем Арсентьев, Алина Листай, Андрей Павлов, Алексей Беловолк, Александр Тимофеев, Алексей Оноприенко, официальная группа «ВКонтакте» фестиваля «Разгруша»
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