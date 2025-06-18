Пофестивалим? Топ летних событий в Самарской области от Собака.ru

Roof Live

Серия летних концертов на крыше с живой музыкой и танцами под открытым небом. В этом году на «вершине» «Аврора Молл» выступят Сироткин, МакSим, The Hatters, Найк Борзов, Моя Мишель – и не только!

Когда: с июня по август 2025 года

Где: Самара, крыша ТЦ «Аврора Молл»