Знакомимся с концепцией клубного дома, читаем стихи на свежем воздухе и рисуем акварели на набережной: как провести выходные культурно!

В четверг 19 июня на лекции «Энтузиасты тлена» архитектор Ира Фишман расскажет о концепции клубного дома и поможет понять, какова истинная суть этого формата премиального жилья и выяснить, при чем здесь самарский «старый фонд»: в рамках «Лектория Дома Птиц». А все собранные на встрече донаты пойдут на счет Самарского ВООПИиК для продолжения работы по сохранению элеватора.