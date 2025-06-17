Знакомимся с концепцией клубного дома, читаем стихи на свежем воздухе и рисуем акварели на набережной: как провести выходные культурно!

Специально для тех, кто еще не составил планы на выходные, выбрали из культурной афиши города пять событий, которые показались нам самыми интересными.
В четверг 19 июня на лекции «Энтузиасты тлена» архитектор Ира Фишман расскажет о концепции клубного дома и поможет понять, какова истинная суть этого формата премиального жилья и выяснить, при чем здесь самарский «старый фонд»: в рамках «Лектория Дома Птиц». А все собранные на встрече донаты пойдут на счет Самарского ВООПИиК для продолжения работы по сохранению элеватора.
Вечер пятницы 20 июня можно провести в уютном дворике Самарского литературного музея: в рамках проекта «Ночи на усадьбе» филолог Илья Приданцев проведет прогулку по ночной усадьбе, составит литературную карту Самары и почитает стихи на свежем воздухе.
Третьяковка в Самаре предлагает провести субботу 21 июня в компании самарской художницы Дины Богусоновой. В рамках проекта «Художник в натуре» можно будет прогуляться с живописцем, графиком и эмальером по самарской набережной, поговорить с ней о вдохновении и искусстве и порисовать с ней акварелью.
В Музее Модерна в субботу пройдет мини-фестиваль «Декоративно-прикладное искусство: Ар-нуво и современность». Это отличная возможность узнать о влиянии этого стиля на эстетику предметов потребления конца XIX - начала XX веков и попробовать свои силы в создании посуды и предметов декора из глины.
С чего начался Ренессанс? Найти ответ на этот вопрос поможет документальный фильм «Джотто. Предчувствие Ренессанса». С историей художника Джотто ди Бондоне, который в начале XIV века сотворил революцию в искусстве, которая стала точкой отсчёта для европейской живописи Нового времени, можно будет познакомиться в «Художественном» в воскресенье.
Фото: Архивы пресс-служб
Комментарии (0)