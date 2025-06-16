Антистресс для мам и пап: куда пристроить ребенка летом, чтобы не сойти с ума

Родители, выдыхайте! Гид по летним приключениям для непосед уже тут! Собрали идеи, которые позволят вам насладиться тишиной – и возможно – даже бокалом игристого.
Музей имени Алабина
Путешествие во времени – не об этом ли мечтаю все дети? Да и взрослые тоже – будем честны! Зная об этом, педагоги музея подготовили увлекательное приключение: тема первой летней смены, которая пройдет с 16 по 20 июня – «Селфи с предками». Маленьких мечтателей ждут рассказы о том, как жили наши предки разных эпох, как они выглядели, что любили и чем занимались. И это будет не просто история, а настоящее живое исследование. Дети погрузятся в прошлое через игры, мастер-классы и творческие эксперименты. А в заключительный день путешественников ждет экскурсия по музейному кварталу города. Готовим сандалики – и отправляемся в путь!
Третьяковка в Самаре
Самарский филиал Третьяковской галереи открывает набор творцов и фантазеров от семи до двенадцати лет в «Керамическую мастерскую», которая пройдет с 30 июня по 4 июля.
Целую неделю юные керамисты будут постигать искусство ручной лепки: узнают секреты работы с красной глиной, научатся декорировать ее и познакомятся с процессом создания изделий из керамики. В финале – мини-выставка детских работ – авторские украшения, посуда и уникальные сувениры. Родители, берегите сердечки – слезы умиления будут!
А еще в программе – игры на свежем воздухе, беседы об искусстве и экскурс в мир музейных профессий. Ну, и, конечно, одним искусством сыт не будешь – детей накормят полдником и обедом.
Детская картинная галерея
Летний сад галереи – идеальное место для зажигания творческих искр! Юных художников ждут мастер-классы по формированию панно из тонированной бумаги, росписи деревянных брелоков, рисованию в смешанных техниках, графике маркером и даже созданию единорогов. Достаем мольберты, кисти и не забываем взять с собой фантазию – здесь ей можно дать волю!
А для искателей приключений – пешеходные квесты по старому городу. Каждый понедельник детей и родителей ждет новая карта сокровищ – разгадали – нашли клад! Загадки, тайны и неожиданные открытия – все в копилку летних воспоминаний!
Музей для детей «Зеленка»
19 июня музей «Зеленка» совместно с гончарной мастерской «Колокол» организует творческое занятие «Глиняная нимфа». Юные мастера раскрасят значки в виде нимфы — каждый участник унесет с собой напоминание об этом дне и о красоте самарского модерна.
Музей-галерея «Заварка»
Маленьких волшебников на три солнечных дня зовет в гости «Заварка». Здесь в творческой студии ребята смастерят настоящую корону правителя сказочной страны, приручат «ловцов снов» и создадут собственную книгу летних впечатлений! А еще, в программе — веселые игры и вдохновенные прогулки — то, что и нужно непоседам!
Текст: Ирина Никифорова
Фото: Архивы пресс-служб
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