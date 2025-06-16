Антистресс для мам и пап: куда пристроить ребенка летом, чтобы не сойти с ума

Третьяковка в Самаре

Самарский филиал Третьяковской галереи открывает набор творцов и фантазеров от семи до двенадцати лет в «Керамическую мастерскую», которая пройдет с 30 июня по 4 июля.

Целую неделю юные керамисты будут постигать искусство ручной лепки: узнают секреты работы с красной глиной, научатся декорировать ее и познакомятся с процессом создания изделий из керамики. В финале – мини-выставка детских работ – авторские украшения, посуда и уникальные сувениры. Родители, берегите сердечки – слезы умиления будут!

А еще в программе – игры на свежем воздухе, беседы об искусстве и экскурс в мир музейных профессий. Ну, и, конечно, одним искусством сыт не будешь – детей накормят полдником и обедом.