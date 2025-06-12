Темная музыка, танцы до утра и киберфутбол: как провести уикенд без скуки

Составили план для всех, кто не хочет скучать в пятницу, субботу и воскресенье.
Пятница тринадцатое – идеальный день для темной музыки! Так решила команда бара «Флэт 31», и кто мы такие, чтобы спорить? Познакомиться с жанром Witch House – одним из самых загадочных и мистических направлений в экспериментальной электронной музыке – поможет концерт Lunatic Coffee Machine: треки локального проекта Юрия Кощеева звучат как глубоко текстурированная стена звука, которая постепенно глушит внутренний диалог и активно обнуляет тревогу.
Идеальный план на субботу – танцы до утра под чутким руководством сборной команды самарских – NICK VSN (RNDM CREW), Blazey, Raze, ZPB, Anton Veganov и Woo – диджеев. Перевести этот план из теории в практику поможет «Продленка», которая пройдет на «Станкозаводе»: провожаем закат на крыше и продолжаем танцевать до рассвета во дворе!
Воскресенье лучше всего провести на спорте и совершенно неважно, что этот спорт с приставкой кибер! Футбольный турнир киберспортивного кружка кооператива «Бутылист» ждет всех желающих тряхнуть стариной и потрясти джойстиком. Рубилово за титул чемпиона начнется в три часа дня.
Фото: Архивы пресс-служб
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