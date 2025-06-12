Темная музыка, танцы до утра и киберфутбол: как провести уикенд без скуки

Составили план для всех, кто не хочет скучать в пятницу, субботу и воскресенье.

Пятница тринадцатое – идеальный день для темной музыки! Так решила команда бара «Флэт 31», и кто мы такие, чтобы спорить? Познакомиться с жанром Witch House – одним из самых загадочных и мистических направлений в экспериментальной электронной музыке – поможет концерт Lunatic Coffee Machine: треки локального проекта Юрия Кощеева звучат как глубоко текстурированная стена звука, которая постепенно глушит внутренний диалог и активно обнуляет тревогу.