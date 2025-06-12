Не Волгой единой в жару спасаемся: хит-парад аквазон Самары и области

Целых пятьдесят метров бассейна и десять плавательных дорожек ждут не только будущих олимпийцев, но и любителей длинных заплывов. Далеко ходить не нужно – спортивный комплекс расположен прямо на берегу Волги, по соседству с городским пляжем. Вода в открытом бассейне круглогодично – вери-хот, а для самых теплолюбивых есть сауна – замерзнуть точно не получится!

Важно – в последний месяц лета спорткомплекс уходит на профилактические каникулы – информацию о работе лучше уточнять в официальной группе бассейна.