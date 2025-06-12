Не Волгой единой в жару спасаемся: хит-парад аквазон Самары и области

Лето в разгаре – и это факт. Берем выходной (а лучше отпуск!) – и не забываем купальники – а мы уже и шезлонги подготовили. Собрали лучшие водные локации, где вас точно не разбудят криком – «горячая кукуруза».
Спорткомплекс ЦСКА
Целых пятьдесят метров бассейна и десять плавательных дорожек ждут не только будущих олимпийцев, но и любителей длинных заплывов. Далеко ходить не нужно – спортивный комплекс расположен прямо на берегу Волги, по соседству с городским пляжем. Вода в открытом бассейне круглогодично – вери-хот, а для самых теплолюбивых есть сауна – замерзнуть точно не получится!
Важно – в последний месяц лета спорткомплекс уходит на профилактические каникулы – информацию о работе лучше уточнять в официальной группе бассейна.
ГЛК «СОК»
Забываем на время, что Красная Глинка – рай для сноубордистов – и с головой окунаемся в пенные вечеринки! Йога, творческие мастер-классы, волейбол, настольный теннис, мини-гольф и три водоема с подогревом – звучит, как руководство – собраться семьей и провести насыщенные выходные у подножья гор всего в тридцати минутах от центра города!
Sky Village
Контент-криэйторы уже давно облюбовали это место – и не зря! Большой переливной бассейн с видом на Волгу, горы и остров Зелененький – локация для самых ярких летних фото. А для тех, кто просто хочет расслабиться и отдохнуть от городской суеты – лаунж-зоны в тени и прохладительные напитки, которые можно смаковать, не вставая с шезлонгов. Ну, и чем не заграничный курорт?
Оздоровительный центр «Самарские термы»
Восстановиться и расслабиться после рабочих будней – отправляемся в «Самарские термы». Бассейн «Мертвое море» с соленой водой принесет телу не только удовольствие, но и успокоит нервную систему (а это нам надо!). Не хотите соли? Ныряйте смело в термальный бассейн – здесь вам еще и гидромассаж устроят. Кроме бассейнов на территории комплекса более двадцати видов бань и саун, купель под открытым небом, джакузи, спа и фуд-корт. Дня не хватит, чтобы все обойти, а оно и не надо – впереди целое лето – смакуем!
Центр здоровья и отдыха «Волжские термы»
За яркими эмоциями – в «Волжские термы»! Чего стоит только аттракцион «Бочка» с морской волной – возврат в детство обеспечен. А еще бассейн с настоящей солью из Красного моря, одиннадцать видов саун и бань, спрей-зона с фонтанами и классная еда – в общем, все, что нужно для перезагрузки!
Загородный комплекс «Русская охота»
Вдохнуть заповедно-чистого воздуха в сосновом бору едем в загородный комплекс «Русская охота». Здесь вам и русскую баньку истопят, и стол шикарный накроют, и даже чаем из самовара угостят! Поверьте, после жаркого дня у бассейна (а здесь он тоже есть!) – попариться дубовым веником – это имба!
Парк-отель Sosnovoe Family Club
«Ого? Да!» – именно такая реакция будет у всех, кто увидит целых четыреста квадратных метров бассейна в парк-отеле Sosnovoe Family Club. Сбегаем сюда от городской суеты и весь день чиллим на лежаках, попивая джус – а если совсем жарко – прямо не выходя из бассейна.
Эко-парк «Маламут Лэнд»
Погрузиться в мир водных развлечений или расслабиться на уютном шезлонге под зонтиком приглашает аквапарк «Северный полюс». Горки, вышки, качели и батуты – и все это на воде – безудержное веселье гарантировано! Если хочется тишины – в аренду сдаются отдельные бунгало с мягкими матрасами – можно закрыться шторками и чуть вздремнуть. И обязательно обменяйтесь живыми эмоциями с жителями эко-парка – ездовыми маламутами и хаски.
Территория спорта и отдыха Magnetic WakePark
Любителей вейксерфа и активного водного отдыха ждет загородный Magnetic WakePark. На территории работает прокат оборудования с профессиональными инструкторами. Для тех, кому экстрим не близок, предлагаем занять вип-бунгало или шезлонг у бассейна. С семьей или друзьями – неважно – идеальный отдых вам обеспечен!
Текст: Ирина Никифорова
Фото: Архивы пресс-служб
Комментарии (0)