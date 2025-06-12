Джаз, огородный своп и пленэр на крыше: как провести выходные с культурой

Собрали пять культурных сценариев для очередных незапланированных коротких каникул.
Нас снова ждут длинные выходные, так почему не провести их культурно? Выбрали из насыщенной программы этих неожиданных коротких каникул события, которые показались нам самыми интересными.
В Самаре не так уж часто открываются книжные – тем более независимые! – магазины, поэтому официальное открытие книжного «Зеленая дама», которое запланировано на сегодняшний вечер, пропускать точно не стоит. Кроме знакомства с книгами в программе открытия велком-дринк от бара «Турбаза Ветерок» и живая музыка от хангистки Миры Завтур.
Еще одно событие, которое запланировано на сегодня: в рамках афтепати премьеры фильма «Ровесник», съемки которого проходили в Самаре, легендарная рюмочная «Боря» на один вечер превратится в клуб «Нео», существующий только в этом кино. Места за пультом в клубе «на один день» достанутся самарским и питерским диджеям.
Прямо сегодня в «Рюмочке» пройдет очередной джазовый четверг: на 12 июня запланировано выступление проекта JazzySways, который известен авторской музыкой на пересечении джаза, фанка, диско, хип-хопа и драм-н-бейса.
В воскресенье 15 июня Третьяковка в Самаре приглашает на пленэр «Высокое искусство», который пройдет на крыше здания Фабрики-кухни. Эта встреча откроет серию пленэров на высоте: каждое занятие пройдет по схеме «небольшая лекция + практическая работа». Это отличная возможность изучить оттенки неба и линии города.
Команда «Том Сойер Фест» в это воскресенье приглашает всех на Огородный своп в «Саду наличников»: обмен вещами, цветами и всяким декором начнется в два часа дня. Все собранные средства пойдут на восстановление «Дома с часами», все вещи, оставшиеся после свопа, будут переданы подопечным Центра помощи женщинам «Ты не одна», а растения, которые не смогут найти новых хозяев, обретут собственное место на грядках и клумбах Городского огорода.
Фото: Ксения Заболотных, Саша Штепо, архивы пресс-служб
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