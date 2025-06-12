Джаз, огородный своп и пленэр на крыше: как провести выходные с культурой

Команда «Том Сойер Фест» в это воскресенье приглашает всех на Огородный своп в «Саду наличников»: обмен вещами, цветами и всяким декором начнется в два часа дня. Все собранные средства пойдут на восстановление «Дома с часами», все вещи, оставшиеся после свопа, будут переданы подопечным Центра помощи женщинам «Ты не одна», а растения, которые не смогут найти новых хозяев, обретут собственное место на грядках и клумбах Городского огорода.



Фото: Ксения Заболотных, Саша Штепо, архивы пресс-служб