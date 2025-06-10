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Поработали? Отдыхаем! В субботу на «Станкозаводе» пройдет «Продленка»

Эта сокращенная рабочая неделя была создана – а мы в этом уверены! – для волжского движа. И вот совпадение: на связь в эти выходные выйдут «Продленка» и «Станкозавод».

В субботу центр труда и отдыха станет настоящим спотом для всех, кому хочется простого человеческого «потанцевать до утра»: с семи до одиннадцати провожаем закат на крыше, а после –  перемещаемся во двор. Тут и начнется жара.  

За пультом в этот день NICK VSN (RNDM CREW), Blazey, Raze, ZPB, Anton Veganov и Woo, а это значит, что пора готовиться к неслабому дэнс-кардио.

 

Фото: Архивы пресс-служб

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