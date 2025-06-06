Скетчи летних выходных: строим планы на 6-8 июня в Самаре

Делаем пометки в заметках и записываем планы на этот уикэнд: ловим за хвост ностальгию на первом – спустя столько лет! – концерте Bajinda Behind The Enemy Lines, ищем ответы на вечные вопросы под музыку на стыке постпанка и построка от группы «Сибарит», танцуем и пьем – кофе онли – сразу на двух утренних рейвах от резидентов Drop.Tusa и Buddha Rave и завершаем первую летнюю субботу вместе с BIICLA.