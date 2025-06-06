Скетчи летних выходных: строим планы на 6-8 июня в Самаре

Делаем пометки в заметках и записываем планы на этот уикэнд: ловим за хвост ностальгию на первом – спустя столько лет! – концерте Bajinda Behind The Enemy Lines, ищем ответы на вечные вопросы под музыку на стыке постпанка и построка от группы «Сибарит», танцуем и пьем – кофе онли – сразу на двух утренних рейвах от резидентов Drop.Tusa и Buddha Rave и завершаем первую летнюю субботу вместе с BIICLA.
6 июня, пятница
Камбэк BBTEL, «Сигнал»
Ожидается громкий камбэк спустя (!) одиннадцать лет.
«Сибарит», «Бутылист»
Музыка на стыке постпанка и построка заиграет на втором этаже боттлшопа.
7 июня, суббота
Утренний рейв, SC x Globe
Пьем кофе под трио жарких сетов от резидентов Drop.Tusa: Bigsmoke, Kotkin и Xochurapp.
Biicla, «Вечно молодой»
В рамках тура по пятнадцати городам в Самару заглянет он – музыкальный продюсер, диджей и автор песен Biicla.
8 июня, воскресенье
Утренний рейв от Buddha Rave, MeatFix
Самарские электронные музыканты отыграют на трезвой утренней вечеринке от Buddha Rave. Дресс-код – все в белом!
Фото: Максим Симонов, архивы пресс-служб
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