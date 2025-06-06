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Уикенд

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Скетчи летних выходных: строим планы на 6-8 июня в Самаре

Делаем пометки в заметках и записываем планы на этот уикэнд: ловим за хвост ностальгию на первом – спустя столько лет! – концерте Bajinda Behind The Enemy Lines, ищем ответы на вечные вопросы под музыку на стыке постпанка и построка от группы «Сибарит», танцуем и пьем – кофе онли – сразу на двух утренних рейвах от резидентов Drop.Tusa и Buddha Rave и завершаем первую летнюю субботу вместе с BIICLA.

6 июня, пятница

Камбэк BBTEL, «Сигнал»

Ожидается громкий камбэк спустя (!) одиннадцать лет.

«Сибарит», «Бутылист»

Музыка на стыке постпанка и построка заиграет на втором этаже боттлшопа.

7 июня, суббота

Утренний рейв, SC x Globe

Пьем кофе под трио жарких сетов от резидентов Drop.Tusa: Bigsmoke, Kotkin и Xochurapp.

Biicla, «Вечно молодой»

В рамках тура по пятнадцати городам в Самару заглянет он – музыкальный продюсер, диджей и автор песен Biicla.

8 июня, воскресенье

Утренний рейв от Buddha Rave, MeatFix

Самарские электронные музыканты отыграют на трезвой утренней вечеринке от Buddha Rave. Дресс-код – все в белом!

Фото: Максим Симонов, архивы пресс-служб

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