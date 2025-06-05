Пушкин, балет и гаражный панк: как провести остаток недели на культурном вайбе

Открывайте ежедневники и календари: выбрали три – остальные перенесены или «распроданы» – анонса, на которые стоит обратить внимание всем, кому нравится проводить время, повышая уровень культурной насмотренности.
В пятницу 6 июня в Самарском литературном музее пройдет «Пушкинский вечер на усадьбе». В программе культурного праздника стихи Пушкина, лекции о Самаре пушкинской эпохи, театральные постановки от студентов СГАКИ и концерт Муниципального духового оркестра.
В субботу 7 июня в «Художественном» покажут видеоверсию балета «Все, что после»: в этой постановке хореограф московского театра «Новая опера» Ольга Лабовкина смогла объединить мощный заряд энергии и внимание к танцевальной технике.
Воскресенье 8 июня в аудиосалоне кооператива «Бутылист» назначили днем гаражного звука: соучредители рекорд-лейбл Total Slob познакомят собравшихся со своими релизами и ответят на вопросы.
Фото: Архивы пресс-служб
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