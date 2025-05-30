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Уикенд

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Пока понедельник не разлучит нас: что делать в Самаре 31 мая и 1 июня

Готовимся провести эти выходные – в танцах, рэп-баттлах, ретро-турнирах и с пустым кошельком. Да, это так и задумано!

31 мая, суббота

Маркет, SurfCoffee x Globe

В споте на Некрасовской ожидается маркет: присмотреть можно одежду, украшения из бисера и серебра, керамику, сумки и даже цветы.

Рэп-баттл, «ХВАТ»

Местные и приезжие МС покажут себя на JAM BATTLE. В общем, рифмы, панчи и все в этом духе.

31 мая –1 июня

Летний праздник, Balance Coffee

Маленький летний праздник сопроводят сахарная вата для всех – взрослым тоже можно! – роспись стаканчиков от художницы и фотозона.

1 июня, воскресенье

Пати для тинейджеров, «Кутеж»

Резиденты «Продленки» Anton Veganov, Blazey и Raze дадут жару на вечеринке 12+. Готовимся к поеданию сочных бургеров, хот-догов и картошки-фри.

Ретро-турнир по фишкам, «Бутылист»

Просто и до слез: откатываемся в воспоминаниях в глубокое детство и идем на турнир по фишкам.

Фото: Архивы пресс-служб

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