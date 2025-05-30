Пока понедельник не разлучит нас: что делать в Самаре 31 мая и 1 июня

Готовимся провести эти выходные – в танцах, рэп-баттлах, ретро-турнирах и с пустым кошельком. Да, это так и задумано!
31 мая, суббота
Маркет, SurfCoffee x Globe
В споте на Некрасовской ожидается маркет: присмотреть можно одежду, украшения из бисера и серебра, керамику, сумки и даже цветы.
Рэп-баттл, «ХВАТ»
Местные и приезжие МС покажут себя на JAM BATTLE. В общем, рифмы, панчи и все в этом духе.
31 мая –1 июня
Летний праздник, Balance Coffee
Маленький летний праздник сопроводят сахарная вата для всех – взрослым тоже можно! – роспись стаканчиков от художницы и фотозона.
1 июня, воскресенье
Пати для тинейджеров, «Кутеж»
Резиденты «Продленки» Anton Veganov, Blazey и Raze дадут жару на вечеринке 12+. Готовимся к поеданию сочных бургеров, хот-догов и картошки-фри.
Ретро-турнир по фишкам, «Бутылист»
Просто и до слез: откатываемся в воспоминаниях в глубокое детство и идем на турнир по фишкам.
Фото: Архивы пресс-служб
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