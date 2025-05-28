Авторская хореография, театрально-гастрономическое шоу и моноспектакль о любви: как провести последнюю неделю весны

Неприятные новости: на этой неделе мы будем прощаться с весной! По этому поводу собрали пять событий, которые помогут смириться с безудержным – кто-то ведь еще даже елку новогоднюю не разобрал! – бегом времени.
В четверг 29 мая Ансамбль авторской хореографии Родиона Уварова ARU покажет на сцене «Станкозавода» два иммерсивных спектакля. Диптих «Процесс inst. 0 / Процесс const. 1» – это две антиутопии, которые погрузят зрителей в киберреальность будущего и предложат им поразмышлять о том, как технологии повлияли на повседневную жизнь.
В пятницу 30 мая в «Летягинъ Холле» состоится премьера театрально-гастрономического шоу «Корпоратив». Актер Самарского академического театра драмы имени Горького Федор Степаненко, режиссер Сергей Долгов и бренд-шеф ресторана «Дуся» Иван Жуковкин сделают каждого зрителя частью истории и сотрут грани между реальностью и игрой.
В субботу 31 мая в «Посольстве» пройдет честный, трепетный и смелый моноспектакль Артура Ягубова «Украденные письма». Пять писем о любви – к друзьям, к коту, к матери, к женщине, к самому себе – помогут наполнить вечер предельной откровенностью, где эмоции – не слабость, а форма храбрости.
Самарское джазовое Движение в субботу откроет музыкальный сезон на летней площадке бутик-отеля «Дом Сивре»: первым участником Летнего фестиваля станет Yubu – музыкант из Кении, который смело смешивает музыкальные традиции разных культур, создавая смелый микс регги, блюз-рока, фанка, соула и афробита.
Еще один вариант проводить весну с музыкой – сходить на концерт дуэта «Голоса Напротив», который Валерия Пак и Евгений Сиганов дадут на летней террасе «Кутежа» в эту субботу. Дуэт прекрасно сочетает голос и акустическую гитару, создавая теплое, камерное звучание, которое завораживает с первых нот.
Фото: Архивы пресс-служб
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